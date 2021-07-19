Варенье из йошты: 3 варианта вкусного зимнего угощения
Если вы никогда не варили варенье из йошты – смесь смородины и крыжовника, лучше всего это сделать сейчас, когда ягоды уже созрели для зимних заготовок. К тому же, готовится оно очень легко, но получается совершенно потрясающим.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 легкими рецептами приготовления варенья из йошты, которые получится очень вкусным, ароматным и густым.
1. Варенье за 12 минут
Ингредиенты:
Йошта – 500 г
Сахар – 500 г
Вода – 100 мл
Способ приготовления:
Ягоды помойте, оторвите усики, высушите.
Сделайте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения, помешивайте, чтобы сахар полностью растворился.
В кипящий сироп добавьте ягоды, перемешайте и варите около 3 минут, после оставьте остывать.
Затем – снова варите 3 минуты, охладите и снова повторите процедуру 2 раза.
Готовое варенье разлейте горячим по заранее простерелизованым банкам, закатайте и переверните вверх дном, укутайте в теплое полотенце или одеяло.
Когда банки полностью остынут – вынесите в темное, прохладное место.
2. Варенье без варки
Ингредиенты:
Йошта – 500 г
Сахар – 500 г
Способ приготовления:
Помойте, переберите ягоды, оторвите хвостики.
Переложите их в блендер, засыпьте сахаром, перебейте до однородности.
Перетрите пюре через сито, чтобы косточки не испортили вкусное варенье.
Полученную смесь переложите в контейнеры и отправьте в морозилку.
3. Желе из йошты
Ингредиенты:
Йошта – 500 г
Сахар – 500 г
Вода – 50-70 мл
Агар-агар
Способ приготовления:
Помойте и тщательно переберите ягоды, оторвите хвостики.
Переложите в сотейник, залейте водой и проварите около 2-3 минут.
После – полученную смесь процедите через сито, в полученный сок добавьте сахар и агар-араг.
Варите около 5 минут на сильном огне, обязательно собирайте пену.
После – разлейте горячую смесь по банках, закатайте и переверните вверх дном.
Укутайте обязательно теплой тканью, после полного остывания перенесите их в темное, прохладное место.
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