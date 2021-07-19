Варенье из йошты: 3 варианта вкусного зимнего угощения

Если вы никогда не варили варенье из йошты – смесь смородины и крыжовника, лучше всего это сделать сейчас, когда ягоды уже созрели для зимних заготовок. К тому же, готовится оно очень легко, но получается совершенно потрясающим.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 легкими рецептами приготовления варенья из йошты, которые получится очень вкусным, ароматным и густым.

1. Варенье за 12 минут

Ингредиенты:

Йошта – 500 г

Сахар – 500 г

Вода – 100 мл

Способ приготовления:

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Ягоды помойте, оторвите усики, высушите. Сделайте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения, помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. В кипящий сироп добавьте ягоды, перемешайте и варите около 3 минут, после оставьте остывать. Затем – снова варите 3 минуты, охладите и снова повторите процедуру 2 раза. Готовое варенье разлейте горячим по заранее простерелизованым банкам, закатайте и переверните вверх дном, укутайте в теплое полотенце или одеяло. Когда банки полностью остынут – вынесите в темное, прохладное место.

2. Варенье без варки

Ингредиенты:

Йошта – 500 г

Сахар – 500 г

Способ приготовления:

Помойте, переберите ягоды, оторвите хвостики. Переложите их в блендер, засыпьте сахаром, перебейте до однородности. Перетрите пюре через сито, чтобы косточки не испортили вкусное варенье. Полученную смесь переложите в контейнеры и отправьте в морозилку.

3. Желе из йошты

Ингредиенты:

Йошта – 500 г

Сахар – 500 г

Вода – 50-70 мл

Агар-агар

Способ приготовления:

Помойте и тщательно переберите ягоды, оторвите хвостики. Переложите в сотейник, залейте водой и проварите около 2-3 минут. После – полученную смесь процедите через сито, в полученный сок добавьте сахар и агар-араг. Варите около 5 минут на сильном огне, обязательно собирайте пену. После – разлейте горячую смесь по банках, закатайте и переверните вверх дном. Укутайте обязательно теплой тканью, после полного остывания перенесите их в темное, прохладное место.

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