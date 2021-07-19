Варенье из йошты: 3 варианта вкусного зимнего угощения

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Варенье из йошты

Если вы никогда не варили варенье из йошты – смесь смородины и крыжовника, лучше всего это сделать сейчас, когда ягоды уже созрели для зимних заготовок. К тому же, готовится оно очень легко, но получается совершенно потрясающим.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 легкими рецептами приготовления варенья из йошты, которые получится очень вкусным, ароматным и густым.

1. Варенье за 12 минут

Домашнее варенье

Ингредиенты:

  • Йошта – 500 г

  • Сахар – 500 г

  • Вода – 100 мл

Способ приготовления:

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  1. Ягоды помойте, оторвите усики, высушите.

  2. Сделайте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения, помешивайте, чтобы сахар полностью растворился.

  3. В кипящий сироп добавьте ягоды, перемешайте и варите около 3 минут, после оставьте остывать.

  4. Затем – снова варите 3 минуты, охладите и снова повторите процедуру 2 раза.

  5. Готовое варенье разлейте горячим по заранее простерелизованым банкам, закатайте и переверните вверх дном, укутайте в теплое полотенце или одеяло.

  6. Когда банки полностью остынут – вынесите в темное, прохладное место.

2. Варенье без варки

Ингредиенты:

  • Йошта – 500 г

  • Сахар – 500 г

Способ приготовления:

  1. Помойте, переберите ягоды, оторвите хвостики.

  2. Переложите их в блендер, засыпьте сахаром, перебейте до однородности.

  3. Перетрите пюре через сито, чтобы косточки не испортили вкусное варенье.

  4. Полученную смесь переложите в контейнеры и отправьте в морозилку.

3. Желе из йошты

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Ингредиенты:

  • Йошта – 500 г

  • Сахар – 500 г

  • Вода – 50-70 мл

  • Агар-агар

Способ приготовления:

  1. Помойте и тщательно переберите ягоды, оторвите хвостики.

  2. Переложите в сотейник, залейте водой и проварите около 2-3 минут.

  3. После – полученную смесь процедите через сито, в полученный сок добавьте сахар и агар-араг.

  4. Варите около 5 минут на сильном огне, обязательно собирайте пену.

  5. После – разлейте горячую смесь по банках, закатайте и переверните вверх дном.

  6. Укутайте обязательно теплой тканью, после полного остывания перенесите их в темное, прохладное место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома вкусно и правильно сварить варенье из крыжовника так, чтоб оно было вкусным и густым.

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