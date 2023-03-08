Вкусная намазка из грибов и плавленого сыра: элементарный рецепт
Простейшая из всех закусок – намазка, которую можно готовить из различных ингредиентов: плавленого сыра, яиц, рыбы, консерв, мяса и даже грибов. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез. Намазка готовится элементарно и очень быстро.
Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грибной намазки с плавленым сыром.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- грибы – 500 г
- плавленый сыр – 1 шт
- чеснок – 2-3 зубчика
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и морковь. Обжарить до мягкости.
2. Нарезать грибы и добавить к овощам. Жарить под крышкой до готовности грибов.
3. Измельчить зелень и чеснок. Добавить в грибы, перемешать и снять с огня. Охладить.
4. Охлажденную массу взбить вместе с плавленым творожком в блендере.
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