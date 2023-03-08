Простейшая из всех закусок – намазка, которую можно готовить из различных ингредиентов: плавленого сыра, яиц, рыбы, консерв, мяса и даже грибов. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез. Намазка готовится элементарно и очень быстро.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грибной намазки с плавленым сыром.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

грибы – 500 г

плавленый сыр – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

зелень

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Нарезать лук и морковь. Обжарить до мягкости.

2. Нарезать грибы и добавить к овощам. Жарить под крышкой до готовности грибов.

3. Измельчить зелень и чеснок. Добавить в грибы, перемешать и снять с огня. Охладить.

4. Охлажденную массу взбить вместе с плавленым творожком в блендере.

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