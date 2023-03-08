Вкусная намазка из грибов и плавленого сыра: элементарный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
39
Вкусная намазка из грибов и плавленого сыра: элементарный рецепт

Простейшая из всех закусок – намазка, которую можно готовить из различных ингредиентов: плавленого сыра, яиц, рыбы, консерв, мяса и даже грибов. Для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез. Намазка готовится элементарно и очень быстро.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грибной намазки с плавленым сыром.

Рецепт намазки из грибов и плавленого сыра

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • грибы – 500 г
  • плавленый сыр – 1 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • зелень
  • соль, перец
Видео дня

Способ приготовления:

1. Нарезать лук и морковь. Обжарить до мягкости.

Намазка на хлеб из грибов

2. Нарезать грибы и добавить к овощам. Жарить под крышкой до готовности грибов.

3. Измельчить зелень и чеснок. Добавить в грибы, перемешать и снять с огня. Охладить.

Вкусная намазка

4. Охлажденную массу взбить вместе с плавленым творожком в блендере.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро и просто приготовить вкусную намазку из авокадо.

Сейчас мы готовим

Все рецепты