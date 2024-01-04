Сырные пончики – это вкусняшка, любимая с детства. К сожалению, сейчас даже в лучших пекарнях уже не встретишь "те же пончики". Однако их с легкостью можно приготовить дома, ведь рецепт достаточно легок.

Рецептом сырных пончиков, проверенным годами, недавно поделилась в Instagram фудблогер v.vanilinka. Приготовив пончики по этому рецепту можно на миг погрузиться в счастливое беззаботное детство.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 500 гр

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Яйцо – 1 шт

Желток – 1 шт

Сахар – 100 гр

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль

Масло для фритюра – 0,5-0,7л

Сахарная пудра, или сахар, смешанный с корицей – для посыпки

Способ приготовления

За 30 минут до приготовления яйца и сыр следует достать из холодильника. Также, для экономии муки нужно хорошо отжать сыр.

1. Соль, ванильный сахар, соль, сахар, желток и яйцо тщательно смешать.

2. Смешать муку с разрыхлителем и добавить ее к вышеуказанным ингредиентам. Вымешивать до однородности. Масса не должна прилипать к рукам.

3. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить на 30 минут.

4. Отщипнуть кусок теста, сформировать шарик (нужно учитывать, что во время жарки он увеличится в размере). Обвалять в муке.

5. Масло разогреть до 160-180 градусов, положить в него пончики и обжаривать до золотистого цвета.

6. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.

7. Обвалять пончики в сахарной пудре или смеси сахара и корицы.

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