Вкусные и рыхлые творожные пончики: рецепт, проверенный годами
Сырные пончики – это вкусняшка, любимая с детства. К сожалению, сейчас даже в лучших пекарнях уже не встретишь "те же пончики". Однако их с легкостью можно приготовить дома, ведь рецепт достаточно легок.
Рецептом сырных пончиков, проверенным годами, недавно поделилась в Instagram фудблогер v.vanilinka. Приготовив пончики по этому рецепту можно на миг погрузиться в счастливое беззаботное детство.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 500 гр
- Яйцо – 1 шт
- Желток – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль
- Масло для фритюра – 0,5-0,7л
- Сахарная пудра, или сахар, смешанный с корицей – для посыпки
Способ приготовления
За 30 минут до приготовления яйца и сыр следует достать из холодильника. Также, для экономии муки нужно хорошо отжать сыр.
1. Соль, ванильный сахар, соль, сахар, желток и яйцо тщательно смешать.
2. Смешать муку с разрыхлителем и добавить ее к вышеуказанным ингредиентам. Вымешивать до однородности. Масса не должна прилипать к рукам.
3. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить на 30 минут.
4. Отщипнуть кусок теста, сформировать шарик (нужно учитывать, что во время жарки он увеличится в размере). Обвалять в муке.
5. Масло разогреть до 160-180 градусов, положить в него пончики и обжаривать до золотистого цвета.
6. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.
7. Обвалять пончики в сахарной пудре или смеси сахара и корицы.
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