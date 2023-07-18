Вкусный салат из баклажанов на зиму: как приготовить пикантную закуску
Баклажаны – это отличная основа для приготовления вкусных закусок. На зиму можно сделать очень простой салат. Кроме баклажанов туда можно добавить и другие овощи. Блюдо получается очень пряным и ароматным.
Идея приготовления вкусного салата из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Дианы Гайдюк (daria_gaiduk22) в Instagram. Салат очень хорошо хранится.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 кг
- болгарский перец – 700 г
- помидоры – 600 г
- перец чили – 5 шт
- чеснок – 14 зубчиков
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 4 ч.л.
- уксус – 100 мл
- растительное масло – 150 миллилитров (+ еще немного для обжаривания баклажанов)
Способ приготовления:
1. Баклажаны, помидоры болгарский перец и чили промойте в чистой воде, удалите плодоножки из баклажанов.
2. Нарежьте синие кружочками толщиной около одного сантиметра.
3. Засыпьте баклажаны одной столовой ложкой соли.
4. Налейте в емкость с баклажанами холодную воду так, чтобы овощи перекрывались.
5. Осторожно перемешайте все, чтобы растворилась соль.
6. Накройте баклажаны плоской тарелкой и установите небольшой груз, чтобы кружочки были полностью погружены в соленую воду.
7. Оставьте на 20 минут.
8. У болгарского перца и перца чили срежьте плодоножку и удалите семена.
9. Очистите чеснок.
10. С баклажанов слейте воду и слегка отожмите их руками.
11. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте баклажаны с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки.
12. Выложите готовые кружочки на бумажные салфетки, чтобы избавиться от излишков масла.
13. Помидоры и болгарский перец пропустите через мясорубку.
14. Чеснок и перец чили натрите на мелкой терке.
15. Отправьте извращенные овощи в кастрюлю, добавьте туда соль, сахар, уксус и масло.
16. Перемешайте и попробуйте по вкусу, если вам не хватает какого-либо компонента, добавьте его по своему желанию.
17. Поставьте тару с овощами на мощный огонь. После закипания убавьте до минимума и готовьте соус около пяти минут (иногда помешивайте, чтобы ничего не пригорело).
18. Снимите соус с огня.
19. В стерилизованные банки на дно каждой банки положить по 1 чайной ложке соуса. Затем один кружок баклажана и так поочередно, пока баночки не будут полностью заполнены. Сверху каждую баночку залейте практически вверх остатками соуса.
20. Поставьте заполненные баночки в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она практически покрывала всю банку.
21. Сделайте мощный огонь.
22. После закипания убавьте огонь до среднего и стерилизуйте заготовку в течение 15 минут.
23. Закатайте банки стерильными крышками и оставьте при комнатной температуре до охлаждения.
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