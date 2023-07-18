Баклажаны – это отличная основа для приготовления вкусных закусок. На зиму можно сделать очень простой салат. Кроме баклажанов туда можно добавить и другие овощи. Блюдо получается очень пряным и ароматным.

Идея приготовления вкусного салата из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Дианы Гайдюк (daria_gaiduk22) в Instagram. Салат очень хорошо хранится.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 кг

болгарский перец – 700 г

помидоры – 600 г

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перец чили – 5 шт

чеснок – 14 зубчиков

соль – 2 ч.л.

сахар – 4 ч.л.

уксус – 100 мл

растительное масло – 150 миллилитров (+ еще немного для обжаривания баклажанов)

Способ приготовления:

1. Баклажаны, помидоры болгарский перец и чили промойте в чистой воде, удалите плодоножки из баклажанов.

2. Нарежьте синие кружочками толщиной около одного сантиметра.

3. Засыпьте баклажаны одной столовой ложкой соли.

4. Налейте в емкость с баклажанами холодную воду так, чтобы овощи перекрывались.

5. Осторожно перемешайте все, чтобы растворилась соль.

6. Накройте баклажаны плоской тарелкой и установите небольшой груз, чтобы кружочки были полностью погружены в соленую воду.

7. Оставьте на 20 минут.

8. У болгарского перца и перца чили срежьте плодоножку и удалите семена.

9. Очистите чеснок.

10. С баклажанов слейте воду и слегка отожмите их руками.

11. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте баклажаны с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

12. Выложите готовые кружочки на бумажные салфетки, чтобы избавиться от излишков масла.

13. Помидоры и болгарский перец пропустите через мясорубку.

14. Чеснок и перец чили натрите на мелкой терке.

15. Отправьте извращенные овощи в кастрюлю, добавьте туда соль, сахар, уксус и масло.

16. Перемешайте и попробуйте по вкусу, если вам не хватает какого-либо компонента, добавьте его по своему желанию.

17. Поставьте тару с овощами на мощный огонь. После закипания убавьте до минимума и готовьте соус около пяти минут (иногда помешивайте, чтобы ничего не пригорело).

18. Снимите соус с огня.

19. В стерилизованные банки на дно каждой банки положить по 1 чайной ложке соуса. Затем один кружок баклажана и так поочередно, пока баночки не будут полностью заполнены. Сверху каждую баночку залейте практически вверх остатками соуса.

20. Поставьте заполненные баночки в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она практически покрывала всю банку.

21. Сделайте мощный огонь.

22. После закипания убавьте огонь до среднего и стерилизуйте заготовку в течение 15 минут.

23. Закатайте банки стерильными крышками и оставьте при комнатной температуре до охлаждения.

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