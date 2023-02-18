Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

Картофель по-селянски готовится в духовке. После приготовления она может быть немного пересушена. Поэтому для лучшего вкуса следует приготовить нежный соус. Его следует сделать на основе майонеза и сметаны.

Идея приготовления пикантного соуса для картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • сметана (любой жирности) – 80 г
  • майонез – 120 г
  • огурец соленый (квашеный) – 1 большой или 3 средних (2 с горькой ст.л.)
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  • чеснок – 3 зубчика
  • перец, соль – по вкусу
  • укроп – небольшая веточка

Способ приготовления:

Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

1. К сметане добавить майонез.

Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

2. Туда же мелко натереть огурчик.

3. Натереть чеснок.

Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

4. Нарезать укроп.

5. Все смешать.

Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить

6. Добавить соль и перец.

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