Видео дня
Вкусный соус к картофелю по-селянски: из чего приготовить
Картофель по-селянски готовится в духовке. После приготовления она может быть немного пересушена. Поэтому для лучшего вкуса следует приготовить нежный соус. Его следует сделать на основе майонеза и сметаны.
Идея приготовления пикантного соуса для картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- сметана (любой жирности) – 80 г
- майонез – 120 г
- огурец соленый (квашеный) – 1 большой или 3 средних (2 с горькой ст.л.)
- чеснок – 3 зубчика
- перец, соль – по вкусу
- укроп – небольшая веточка
Способ приготовления:
1. К сметане добавить майонез.
2. Туда же мелко натереть огурчик.
3. Натереть чеснок.
4. Нарезать укроп.
5. Все смешать.
6. Добавить соль и перец.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: