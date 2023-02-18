Картофель по-селянски готовится в духовке. После приготовления она может быть немного пересушена. Поэтому для лучшего вкуса следует приготовить нежный соус. Его следует сделать на основе майонеза и сметаны.

Идея приготовления пикантного соуса для картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сметана (любой жирности) – 80 г

майонез – 120 г

огурец соленый (квашеный) – 1 большой или 3 средних (2 с горькой ст.л.)

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чеснок – 3 зубчика

перец, соль – по вкусу

укроп – небольшая веточка

Способ приготовления:

1. К сметане добавить майонез.

2. Туда же мелко натереть огурчик.

3. Натереть чеснок.

4. Нарезать укроп.

5. Все смешать.

6. Добавить соль и перец.

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