Как приготовить полезные оладьи из батата: ЯнгШеф поделился эксклюзивным рецептом

Ценность и важность такого осеннего овоща, как батат совершенно недооценена. Так как очень часто вместо него люди выбирают более простые овощи, думая, что полезный овощ очень тяжело готовить. Но это совершенно не так.

Во-первых – он очень полезен, обладает мощным антиоксидантным действием и способствуют общему укреплению организма именно в осенний и зимний период. Специалисты особенно рекомендуют употреблять его людям у которых сахарный диабет, поскольку он способен нормализовать сахар и стабилизировать инсулин.

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Стоит отметить, что батат очень прост в приготовлении, его можно варить, запекать, делать супы, добавлять в пироги.

Популярный украинский фудблогер ЯнгШеф поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом очень вкусных и главное – полезных оладий из батата и овсяной муки, которые можно есть, как на завтрак, так и на обед.

Ингредиенты:

батат – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

овсяная или пшеничная мука – 2 ст. л.

яйцо – 1 шт.

оливковое масло для жарки –1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и обсушите батат, заверните в фольгу и отправьте запекаться на 20 минут при 200 С.

2. Готовый батат разомните вилкой, добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и все хорошо перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, налейте масло, ложкой выложите оладьи, хорошо обжарьте с двух сторон до золотистости.

4. Переложите их на бумажную салфетку, чтобы не было лишнего масла.

Подавать вкусное блюдо можно с шоколадным сиропом, арахисовой пастой и кокосовой стружкой.

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