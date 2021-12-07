Лучшие соусы к запеченному картофелю: вкуснее, чем майонез
Как ни приготовишь картошку, она в любом случае поразит гостей и исчезнет со стола за считанные минуты. Попробовав ее запечь, вы точно не прогадаете. Об идеальном запеченном картофеле свидетельствует хрустящая корочка и нежная мякоть. Именно такой картофель можно использовать как гарнир, а также как самостоятельное блюдо и подать с соусом.
Редакция FoodOboz поделится лучшими рецептами соусов к запеченному картофелю.
Горчичный соус по рецепту фудблогера chertkova_nastya. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
сметана – 300 г
чеснок – 1-2 зубчика
горчица – 1 ч. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
укроп
петрушка
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок и зелень.
2. Смешать с остальными ингредиентами.
Чесничный соус по рецепту фудблогера bilous_olha. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
сметана\натуральный йогурт
чеснок
соль
перец
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок с помощью чеснока выдавливателя и смешать с остальными ингредиентами.
Для насыщенности вкуса экспертка советует добавлять немного больше чеснока и после приготовления дать соусу настояться некоторое время.
Чеснок соус с бульоном по рецепту известного повара Вивьена Лебекка. Опубликовано в YouТube.
Ингредиенты:
куриный/овощной бульон – 250 мл
чеснок – 1-2 головки
сливки 33% – 150 мл
сливочное масло
соль, перец
Способ приготовления:
1. Не очищая чеснок, порезать его пополам.
2. Форму для выпечки застелить фольгой и выложить чеснок.
3. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Завернуть фольгу и выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
4. Выбрать зубчики чеснока и выложить в кастрюлю. Залить бульоном и поставить в огонь.
5. Как только жидкость закипит, налить сливки и снова довести до кипения. Нужно, чтобы сливки стали загустевать. Можно посолить и поперчить.
6. Перелить массу в блендер и взбить до однородности.
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