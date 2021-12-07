Лучшие соусы к запеченному картофелю: вкуснее, чем майонез

Как ни приготовишь картошку, она в любом случае поразит гостей и исчезнет со стола за считанные минуты. Попробовав ее запечь, вы точно не прогадаете. Об идеальном запеченном картофеле свидетельствует хрустящая корочка и нежная мякоть. Именно такой картофель можно использовать как гарнир, а также как самостоятельное блюдо и подать с соусом.

Редакция FoodOboz поделится лучшими рецептами соусов к запеченному картофелю.

Горчичный соус по рецепту фудблогера chertkova_nastya. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 300 г

чеснок – 1-2 зубчика

горчица – 1 ч. л.

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лимонный сок – 1 ч. л.

укроп

петрушка

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок и зелень.

2. Смешать с остальными ингредиентами.

Чесничный соус по рецепту фудблогера bilous_olha. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сметана\натуральный йогурт

чеснок

соль

перец

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок с помощью чеснока выдавливателя и смешать с остальными ингредиентами.

Для насыщенности вкуса экспертка советует добавлять немного больше чеснока и после приготовления дать соусу настояться некоторое время.

Чеснок соус с бульоном по рецепту известного повара Вивьена Лебекка. Опубликовано в YouТube.

Ингредиенты:

куриный/овощной бульон – 250 мл

чеснок – 1-2 головки

сливки 33% – 150 мл

сливочное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Не очищая чеснок, порезать его пополам.

2. Форму для выпечки застелить фольгой и выложить чеснок.

3. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить. Завернуть фольгу и выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

4. Выбрать зубчики чеснока и выложить в кастрюлю. Залить бульоном и поставить в огонь.

5. Как только жидкость закипит, налить сливки и снова довести до кипения. Нужно, чтобы сливки стали загустевать. Можно посолить и поперчить.

6. Перелить массу в блендер и взбить до однородности.

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