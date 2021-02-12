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Завтрак за 10 минут: лаваш с курицей, зеленым салатом и домашним майонезом

2.4т
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В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем приготовить на завтрак ролл с курицей, зеленым салатом и домашним майонезом. Для этого рецепта подойдет куриная грудка в любом виде: отварная, печеная или жареная. Рецепт печеной буженины из курицы можно посмотреть здесь, а рецепты жареной куриной грудки с разными соусами – здесь. Курицу можно заменить запеченной индейкой. К тому же печеное мясо птицы можно добавлять в салаты и в бутерброды вместо колбасы из магазина.

Вместо курицы в лаваш можно завернуть любимые овощи.

Вместо курицы в лаваш можно завернуть любимые овощи. Источник: tasteofhome.com

tasteofhome.com

  • армянский или персидский лаваш

  • печеная или отварная куриная грудка

  • листья салата

  • любимый сыр

  • домашний майонез (рецепт здесь)

  1. Курицу порезать кубиками или соломкой.

  2. Лаваш смазать домашним майонезом, выложить листья салата и кусочки мяса. Посыпать сыром – подойдет как обычный тертый твердый сыр, так и голубой сыр типа дорблю.

  3. Свернуть лаваш в рол и обжарить на слегка смазанной растительным маслом сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно чистить яйца, чтобы скорлупа не крошилась. А также делился лайфхаками, которые помогут приготовить рис для суши.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт завтрак за 10 минут
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