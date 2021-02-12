Завтрак за 10 минут: лаваш с курицей, зеленым салатом и домашним майонезом

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем приготовить на завтрак ролл с курицей, зеленым салатом и домашним майонезом. Для этого рецепта подойдет куриная грудка в любом виде: отварная, печеная или жареная. Рецепт печеной буженины из курицы можно посмотреть здесь, а рецепты жареной куриной грудки с разными соусами – здесь. Курицу можно заменить запеченной индейкой. К тому же печеное мясо птицы можно добавлять в салаты и в бутерброды вместо колбасы из магазина.

Вместо курицы в лаваш можно завернуть любимые овощи. Источник: tasteofhome.com tasteofhome.com

армянский или персидский лаваш

печеная или отварная куриная грудка

листья салата

любимый сыр

домашний майонез (рецепт здесь)

Курицу порезать кубиками или соломкой. Лаваш смазать домашним майонезом, выложить листья салата и кусочки мяса. Посыпать сыром – подойдет как обычный тертый твердый сыр, так и голубой сыр типа дорблю. Свернуть лаваш в рол и обжарить на слегка смазанной растительным маслом сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

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