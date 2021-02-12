Сніданок за 10 хвилин: лаваш з куркою, зеленим салатом і домашнім майонезом

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати на сніданок рол з куркою, зеленим салатом і домашнім майонезом. Для цього рецепта підійде куряча грудка в будь-якому вигляді: відварна, печена або смажена. Рецепт печеної буженини з курки можна подивитися тут, а рецепти смаженої курячої грудки з різними соусами – тут. Курку можна замінити запеченої індичкою. До того ж печене м'ясо птиці можна додавати в салати і в бутерброди замість ковбаси з магазину.
Замість курки в лаваш можна загорнути улюблені овочі. Джерело: tasteofhome.com
tasteofhome.com
вірменський або перський лаваш
печена або відварна куряча грудка
листя салату
улюблений сир
домашній майонез (рецепт тут )
Курку порізати кубиками або соломкою.
Лаваш змастити домашнім майонезом, викласти листя салату і шматочки м'яса. Посипати сиром – можна брати як звичайний тертий твердий сир, так і блакитний сир типу дорблю.
Згорнути лаваш в рол і обсмажити на злегка змащеній олією пательні до золотавого кольору з обох боків.
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