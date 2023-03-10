Картопляники – это те же картофельные пирожки, в основе которых – картофельное пюре. Приготовить их можно без начинки или с капустой, мясом, фаршем или грибами – это уже будут зразы.

Фудблогер Алексей Коючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных пирожков картопляников из картофельного пюре.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 2 шт

мука – 100 г

сушеный чеснок – 1 ч. л.

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить, порезать и отварить в подсоленной воде до готовности. В готовом виде размять его в пюре и охладить.

2. К охлажденному пюре добавить яйца, муку, сушеный чеснок. Перемешать до однородности и оставить на 10 минут.

3. Влажными руками сформировать пирожки и выложить на сковороду. Жарить с обеих сторон.

4. Подавать со сметаной.

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