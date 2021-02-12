Романтична вечеря, як у ресторані: меню на День Валентина

Для того, щоб улаштувати на День святого Валентина романтичний вечір для своєї другої половинки, зовсім необов'язково замовляти столик у ресторані. Вишукану вечерю можна приготувати і на власній кухні.

Головне правило доброї вечері: смачна їжа і слушна атмосфера. На День закоханих, як ви розумієте, атмосфера вечері має бути романтичною. Купуйте свічки (багато!) і розставляйте їх у різних куточках квартири. Не забувайте про квіти: ми не кажемо, що треба всипати підлогу пелюстками троянд (хоча хто ми такі, щоб вас від цього відмовляти?), але нехай у домі буде бодай один букет живих тюльпанів або якихось троянд.

Обов'язково подавайте їжу в гарному посуді: якщо у вас у серванті нудьгує порцеляновий сервіз, який дістався вам у спадок від бабусі, повірте, зараз найкращий час, щоб дати йому номе життя: Накрийте стіл, за яким ви будете вечеряти, скатертиною (тільки вона має бути з тканини, а не з клейонки) і розкладіть красиві серветки.

Ну, а щодо їжі, то тут немає причин для переживань. Редакція FoodOboz підготувала повне меню не гірше, ніж у ресторані: від стартерів-закусок до десерту з коктейлями. Від вас треба лише трохи часу, трішки терпіння і велике бажання зробити приємне другій половинці.

Готуємо?

Устриці вважають сильним афродизіаком. thespruceeats.com

Закуски

Починати вечерю ми радимо з устриць – на щастя, їх тепер можна купити в рибному відділі будь-якого великого супермаркету. Оскільки устриці називають одним із найсильніших афродизіаків (вони є джерелом допаміну, гормону, який відповідає за задоволення, а також містять рекордну кількість цинку, що підвищує лібідо), ми вважаємо, що ці морепродукти – ідеальна страва для романтичної вечері на честь Дня всіх закоханих.

Більшість людей звикла їсти устриці сирими (ми вже розповідали, чим устриці відрізняються одна від одної, а також ділилися порадами, як правильно їсти устриці), ми ж хочемо поговорити про запечені морепродукти. Вважаємо несправедливим той факт, що всі уникають запечених устриць. У гарячому вигляді вони теж мають делікатну текстуру і свіжий морський смак.

Запікають устриці, як правило, в половинках раковин: ніжне м'ясо зазвичай "захищають" від високої температури густим соусом, тертим сиром або хлібними крихтами.

устриці – 12 шт.

ріпчаста цибуля – 2 шт.

часник – 1 зубчик

вершкове масло – 2 ст. л.

твердий тертий сир – 100 г

лимон – 1 шт.

хлібні крихти – 3 ст. л.

олія – 2 ст. л.

зелень – на смак

сіль, перець – на смак

Устриці промити під струменем проточної холодної води, почистити щіткою, розкрити за допомогою ножа. Ще раз промити і добре просушити. Цибулю почистити, дрібно нарізати і обсмажити в суміші олії та вершкового масла до м'якості. Готову цибулю змішати з дрібно рубаною зеленню, дрібкою солі і перцю і тертим сиром. Деко застелити фольгою або пергаментом, викласти устриці в раковинах, зверху викласти суміш із цибулі, зелені та сиру. Посипати хлібними крихтами (можна перемолоти в блендері старий хліб або використовувати панірувальні сухарі). Поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 5-7 хвилин. Подавати гарячими, попередньо скропивши лимонним соком.

Правильний стейк можна приготувати вдома, якщо знати кілька секретів. countryliving.com

Основне

На основне ми пропонуємо приготувати стейк із м'яса, риби або овочів (вибір залежить від ваших кулінарних уподобань). Як правильно готувати стейки з яловичини, ми вам розповідали, докладну інструкцію можна почитати тут.

Рецепти стейків з яловичини:

Якщо ж ви не їсте м'ясо, ви можете приготувати стейк із лосося або з білої риби зубатки. Також можна приготувати веганський стейк із білої чи синьої капусти, броколі, гарбуза або баклажана.

На гарнір можна приготувати картоплю в духовці або вершковий шпинат. Рецепти картоплі можна подивитися тут, а рецепт шпинату даємо нижче.

Знадобляться:

свіжий шпинат – 500 г

жирні вершки – 200 мл

часник – 2 зубчики

мускатний горіх – дрібка

олія – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

Як готувати:

Шпинат помити, підсушити паперовими рушниками. Вершки влити в каструлю, додати дрібку солі та мускатного горіха. Розігріти на повільному вогні і варити 8-10 хвилин, постійно помішуючи і не доводячи до кипіння. Вершки мають уваритися. У глибокій сковороді нагріти олію, викласти шпинат, додати часник і смажити, помішуючи, поки шпинат не почне упарюватись. Коли зі шпинату вийде волога, влити упарені вершки, додати сіль і перець на смак, перемішати і прогріти все разом одну хвилину. Після цього одразу подавати.

Легкий коктейль "Мімоза" підходить для дівчат. delish.com

Коктейлі

Правильно підібрані коктейлі – наче вишенька на торті. Звичайно, можна обійтися келихом доброго вина (ми вже розповідали, як вибирати вино, якщо ви в ньому не розбираєтеся), проте ми радимо трохи заморочитися і приготувати кілька коктейлів. Адже ми готуємо вечерю, як у ресторані, так?

Ми пропонуємо приготувати коктейлі "Мімоза" і Old Fashioned – стара добра класика, яка ніколи не виходить із моди.

Мімоза

ігристе вино – 75 мл

апельсиновий сік – 75 мл

заморожені ягоди – для прикраси

У келих для шампанського влити ігристе й апельсиновий сік. Перемішати, прикрасити ягодами.

Old Fashioned – міцний чоловічий коктейль. olivemagazine.com

Old Fashioned

віскі – 50 мл

рафінад – 1 шматочок

біттер Angostura – 3-4 краплі

цедра апельсина

На дно широкої склянки покласти шматочок рафінаду, полити його біттером. Додати лід і долити віскі. Прикрасити спіраллю з цедри і подавати.

Романтичне печиво на День усіх закоханих. delish.com

Десерт

Ну і який День закоханих без солодкого. Десерт, зроблений власними руками, має подвійну цінність. Тому радимо вам не лінуватися і приготувати для коханої людини брауні, полуницю в шоколаді, чизкейк із малиною, романтичне печиво або мафіни з червоним серцем усередині. Детальну інструкцію з приготування десертів можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що італійський журнал Vanity Fair випустив один зі своїх лютневих номерів із спеціальним випуском до Дня святого Валентина, присвятивши його поколінню, що символізує кохання, яке перемагає все.