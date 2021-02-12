Романтический ужин, как в ресторане: меню на День Валентина

Для того, чтобы устроить на День святого Валентина романтический вечер для своей второй половинки, вовсе необязательно заказывать столик в ресторане. Изысканный ужин можно приготовить и на собственной кухне.

Главное правило хорошего ужина: вкусная еда и подходящая атмосфера. На День влюбленных, как вы понимаете, атмосфера ужина должна быть романтичной. Купите свечи (много!) и расставьте их в разных уголках квартиры. Не забудьте про цветы: мы не говорим, что нужно усыпать пол лепестками роз (хотя кто мы такие, чтобы вас от этого отговаривать?), но пусть в доме будет хотя бы один букет живых тюльпанов или каких-то роз.

Обязательно подавайте еду в красивой посуде: если у вас в серванте пылится фарфоровый сервиз, доставшийся вам в наследство от бабушки, поверьте, сейчас лучшее время, чтобы он выполнил свое предназначение в этом мире. Накройте стол, за которым вы будете ужинать, скатертью (только она должна быть из ткани, а не из клеенки) и разложите красивые салфетки.

Ну, а что касается еды, то здесь нет поводов для переживаний. Редакция FoodOboz подготовила полное меню не хуже, чем в ресторане: от стартеров-закусок до десерта с коктейлями. От вас требуется только немного времени, чуточку терпения и большое желание порадовать вторую половинку.

Готовим?

Устрицы считаются мощным афродизиаком. thespruceeats.com

Закуски

Начинать ужин мы советуем с устриц – благо их теперь можно купить в рыбном отделе любого большого супермаркета. Поскольку устрицы называют одним из самых сильных афродизиаков (являются источником допамина, гормона, который отвечает за удовольствие, а также содержат рекордное количество цинка, который повышает либидо), мы считаем, что эти морепродукты – идеальное блюдо для романтического ужина в честь Дня всех влюбленных.

Большинство людей привыкли есть устрицы сырым (мы уже рассказывали, чем устрицы отличаются от друг от друга, а также делились советами, как правильно есть устрицы), мы же хотим поговорить о запеченных морепродуктах. Нам кажется несправедливым тот факт, что запеченные устрицы все почему-то обходят стороной. В горячем виде они точно также имеют деликатную текстуру и свежий морской вкус.

Запекают устрицы, как правило, в половинках раковин: нежно мясо обычно "защищают" от высокой температуры густым соусом, тертым сыром или хлебными крошкам.

устрицы – 12 шт.

репчатый лук – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

сливочное масло – 2 ст. л.

твердый тертый сыр – 100 г

лимон – 1 шт.

хлебные крошки – 3 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

зелень – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Устрицы промыть под струей проточной холодной воды, почистить щеткой, раскрыть с помощью ножа. Еще раз промыть и хорошо просушить. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить в смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Готовый лук смешать с мелко рубленной зеленью, щепоткой соли и перца и тертым сыром. Противень застелить фольгой или пергаментом, уложить устрицы в раковинах, сверху выложить смесь из лука, зелени и сыра. Посыпать хлебными крошками (можно перемолоть в блендере старый хлеб или использовать панировочные сухари). Поставить в нагретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Подавать горячими, предварительно сбрызнув лимонным соком.

Правильный стейк можно приготовить дома, если знать пару секретов. countryliving.com

Основное

На основное мы предлагаем приготовить стейк из мяса, рыбы или овощей (выбор зависит от ваших кулинарных предпочтений). Как правильно готовить стейки из говядины мы вам рассказывали, подробную инструкцию можно почитать здесь.

Рецепты стейков из говядины:

Если же вы не едите мясо, вы можете приготовить стейк из лосося или из белой рыбы зубатки. Также можно приготовить веганский стейк из капусты (белой или синей), брокколи, тыквы или баклажана.

На гарнир можно приготовить картофель в духовке или сливочный шпинат. Рецепты картофеля можно посмотреть здесь, а рецепт шпината даем ниже.

Понадобится:

свежий шпинат – 500 г

жирные сливки – 200 мл

чеснок – 2 зубчика

мускатный орех – щепотка

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Шпинат помыть, подсушить бумажными полотенцами. Сливки влить в сотейник, добавить щепотку соли и мускатного ореха. Разогреть на медленном огне и варить 8-10 минут, постоянно помешивая и не доводя до кипения. Сливки должны увариться. В глубокой сковороде нагреть растительное масло, выложить шпинат, добавить чеснок и жарить, помешивая, пока шпинат не начнет упариваться. Когда из шпината уйдет влага, влить упаренные сливки, добавить соль и перец по вкусу, перемешать и прогреть все вместе одну минуту. После этого сразу подавать.

Легкий коктейль "Мимоза" подходит для девушек. delish.com

Коктейли

Правильно подобранные коктейли – как вишенка на торте. Конечно, можно обойтись бокалом хорошего вина (мы уже рассказывали, как выбирать вино, если вы в нем не разбираетесь), однако мы советуем немного заморочиться и приготовить пару коктейлей. Мы же готовим ужин как в ресторане, верно?

Мы предлагаем приготовить коктейли "Мимоза" и Old Fashioned – старая добрая классика, которая никогда не выходит из моды.

Мимоза

игристое вино – 75 мл

апельсиновый сок – 75 мл

замороженные ягоды – для украшения

В бокал для шампанского влить игристое и апельсиновый сок. Перемешать, украсить ягодами.

Old Fashioned – крепкий мужской коктейль. olivemagazine.com

Old Fashioned

виски – 50 мл

рафинад – 1 кусочек

биттер Angostura – 3-4 капли

цедра апельсина

На дно широкого стакана положить кусочек рафинада, полить его биттером. Добавить лед и долить виски. Украсить спиралью из цедры и подавать.

Романтическое печенье на День всех влюбленных. delish.com

Десерт

Ну и какой же День влюбленных без сладкого. Десерт, приготовленный своими руками, имеет двойную ценность. Поэтому советуем вам не лениться и приготовить второй половинке брауни, клубнику в шоколаде, чизкейк с малиной, романтическое печенье или маффины с красным сердцем внутри. Пошаговую инструкцию приготовления десертов можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что итальянский журнал Vanity Fair выпустил один из своих февральских номеров со специальным выпуском ко Дню святого Валентина, посвятив его поколению, символизирующему любовь, которая побеждает все.