Ачма на сковороде без выпечки: готовится 10 минут
Для того, чтобы сделать вкусную и сытную ачму совсем не обязательно замешивать тесто, ведь для основы подойдет обычный лаваш. Особенно удачным блюдо получится, если использовать два вида сыра. К тому же, выпекать ничего не придется – все можно быстро сделать на сковородке.
Идея приготовления ачмы на сковороде за 10 минут опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olicooky в Instagram.
Ингредиенты для заливки:
- 4 яйца
- 200 мл молока
- соль и черный перец по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- 200-300 г сыра кисломолочного
- 200 - 300 г сыра сулугуни (моцарелла)
Ингредиенты для лепешек:
- 3 стандартных лаваша (можно и 2 использовать)
- 30 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль и перец. Перемешать и добавить молоко. Перемешать.
2. Сыр кисломолочный и сыр сулугуни зрительно разделить на 5 частей.
3. Каждый лист лаваша поделить пополам.
4. Сковороду смазываем сливочным маслом. Лаваш смочить в заливке и хаотично выложить на сковородку.
5. Сверху посыпать 1 частью начинки из творога и сулугуни. Далее выложить поверх начинки снова лаваш смоченный в заливке.
6. Сверху выложить начинку. Таким образом чередуем начинку и лаваш.
7. Оставшуюся заливку выливаем поверх последнего лаваша.
8. Даем постоять 5-7 минут. Сверху выкладываем кубиками 15 г сливочного масла.
9. Выпекаем ачму 15-20 минут под закрытой крышкой на маленьком огне.
10. Далее проходим лопаткой по краям, сковороду накрываем тарелкой.
11. Переворачиваем сковороду и поворачиваем ачму в сковороду оборотной стороной.
12. Допекаем 10-15 минут под закрытой крышкой.
13. Готовая ачма слоеная, сочная, с насыщенным творожным вкусом.
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