Для того, чтобы сделать вкусную и сытную ачму совсем не обязательно замешивать тесто, ведь для основы подойдет обычный лаваш. Особенно удачным блюдо получится, если использовать два вида сыра. К тому же, выпекать ничего не придется – все можно быстро сделать на сковородке.

Идея приготовления ачмы на сковороде за 10 минут опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olicooky в Instagram.

Ингредиенты для заливки:

4 яйца

200 мл молока

соль и черный перец по вкусу

Ингредиенты для начинки:

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200-300 г сыра кисломолочного

200 - 300 г сыра сулугуни (моцарелла)

Ингредиенты для лепешек:

3 стандартных лаваша (можно и 2 использовать)

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль и перец. Перемешать и добавить молоко. Перемешать.

2. Сыр кисломолочный и сыр сулугуни зрительно разделить на 5 частей.

3. Каждый лист лаваша поделить пополам.

4. Сковороду смазываем сливочным маслом. Лаваш смочить в заливке и хаотично выложить на сковородку.

5. Сверху посыпать 1 частью начинки из творога и сулугуни. Далее выложить поверх начинки снова лаваш смоченный в заливке.

6. Сверху выложить начинку. Таким образом чередуем начинку и лаваш.

7. Оставшуюся заливку выливаем поверх последнего лаваша.

8. Даем постоять 5-7 минут. Сверху выкладываем кубиками 15 г сливочного масла.

9. Выпекаем ачму 15-20 минут под закрытой крышкой на маленьком огне.

10. Далее проходим лопаткой по краям, сковороду накрываем тарелкой.

11. Переворачиваем сковороду и поворачиваем ачму в сковороду оборотной стороной.

12. Допекаем 10-15 минут под закрытой крышкой.

13. Готовая ачма слоеная, сочная, с насыщенным творожным вкусом.

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