Чем заменить майонез в салате 'Шуба' – 2 варианта

Шуба, или селедка под шубой – старый классический салат, который стал очень популярен в советское время. Он прошел целые десятилетия и до сих пор сохраняет свои позиции – его готовят практически в каждом доме на любых застольях. Впрочем, стоит отметить, что вредный майонез и низкокачественные консервы не всегда являются удачными сочетаниями. Но если совсем не хочется изменять традициям, обычные ингредиенты в шубе можно заменить на более полезные.

Редакция FoodOboz расскажет, как заменить ингредиенты в шубе и поделится вариантами заправок для популярного салата.

Как "обновить" селедку под шубой?

Игра с ингредиентами

К традиционному салату можно попробовать включить свежее яблоко несладкого сорта, соленый или свежий огурец. Особый вкус приобретет шуба и тогда, если добавить к ней немного зеленого горошка, квашеной капусты, а вместо обычной моркови положить морковь-по корейски. Кстати, для тех не знал, существует отдельный вариант приготовления вегетарианской селедки под шубой, куда вместо рыбы кладут морскую капусту или водоросли.

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Мариновать лук заранее

Этот пункт особенно понравится тем, кто всегда выбрасывал лук с салата. Поэтому, предлагаем ее замариновать заранее. Только так она приобретет пикантный кисло-сладкий вкус, а салат получится еще вкуснее и изысканнее. Для того, чтобы правильно замариновать лук нужно нарезать ее маленькими кубиками, а затем залить водой и добавить буквально немного лимонного сока. По вкусу можно посолить и поперчить.

Заменить майонез

Если вы вдруг удивились, прочитав этот пункт и не понимаете как можно есть любимый салат без майонеза – мы нашли для вас альтернативу не хуже. Так, магазинный майонез можно заменить на обычную сметану – универсальный соус и заправка ко многим салатам. А если ну совсем не хочется отходить от классики – приготовьте домашний майонез, который выходит в разы вкуснее и ничем не уступает магазинному.

Ранее мы писали рецепт домашнего майонеза.

Варианты заправок для шубы

Луковый соус

Ингредиенты:

Сливочное масло – 2 ст. л

Репчатый лук – 2 шт

Сливочный сыр – 250 г

Сметана – 1 ст

Зеленый лук – 2 ст. л

Перца, соль

Способ приготовления:

В большой сковороде на маленьком огне нужно растопить сливочное масло. Нарезать лук полукольцами и поджарить до золотистого цвета. Посолить. Когда лук остынет, надо смешать ее с сыром, сметаной, рубленой зеленым луком. Посолить и поперчить.

Сливочная куркума

Ингредиенты:

Лимон – 1 \ 2

Желток – 1 шт

Мука – 1 ст. л

Молоко – 200 мл

Горчица – 1 ст. л

Оливковое масло – 1 ст. л

Куркума – 1 \ 2 ч. л

Соль, перец

Способ приготовления:

Для начала нужно разогреть молоко. Всыпать муку и варить, помешивая 3 минуты на маленьком огне. Снять с плиты и добавить желток, не переставая помешивать. После этого добавить сок половинки лимона, горчицу, масло, куркуму, соль и перец и размешать до однородной консистенции.

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