Традиционный зеленый борщ готовится из щавеля. Он придает блюду насыщенный кисловатый оттенок. Поэтому, если вы ищете для себя новый оригинальный вкус, можете заменить классический ингредиент на шпинат.

Идея приготовления зеленого борща из шпината опубликована на странице slimmer.edition в Instagram.

Ингредиенты на 4 порции:

лук средний – 1 шт.

морковь средняя – 1 шт.

картофель средний – 2 шт.

цветная капуста (может быть заморожена) – 6 соцветий

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шпинат (можно замороженный) – 200-250 г

яйца – 1 шт.

оливковое масло – 1 ч.л

чеснок – 2 зубчика

специи

вода

Цветную капусту можно заменить картофелем

Способ приготовления:

1. Обжарить чеснок в масле для аромата, вынуть. Добавить измельченный лук, затем порезанную морковь. Обжарить несколько минут.

3. Положить замороженный шпинат, тушить 5-7 минут до размягчения.

4. Добавить воду, посолить, поперчить, засыпать специи.

5. Положить порезанный мелкими кубиками картофель.

6. Через 10-12 минут добавить цветную капусту.

7. Варить еще 10 минут до готовности капусты и моркови.

8. В воду вылить взбитое яйцо, размешать.

9. Через 1-2 минуты борщ готов.

10. Подавать с кунжутом, хлебцами или гренками.

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