Что можно приготовить из остатков шашлыка: 3 необычных рецепта

Если пикник прошел, а шашлык остался – не спешите его выбрасывать, ведь он может стать прекрасным дополнительным ингредиентов для многих блюд.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных угощений, к которым смело можно добавить вчерашний шашлык.

Суп гороховый с мясом

Суп с шашлыком. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

Горох – 1 стакан колотого гороха

Картофель – 3-4 шт.

Шашлык – 300 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Зелень – пучок

Способ приготовления:

Приготовить заранее горох с ночи, замочить. Варить 2 часа, добавить порезанный картофель и шашлык. Сделать пассеровку, добавить в суп вместе с измельченной зеленью и солью, перцем.

Паста с шашлыком

Паста с шашлыком и овощами. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

Шашлык – 300 г

Паста – 250 г

Луковица – 1шт.

Чеснок – 2 зуб

Помидор – 1шт.

Томатный соус – 1 ст. л.

Болгарский перец – половина

Тертый твердый сыр – 40 г

Соль и перец – по вкусу

Растительное масло для жарки – 30 мл

Способ приготовления:

Лук очистить, нарезать и обжарить до золотистого цвета. Туда же добавить измельченный чеснок, перец и помидоры, все хорошо протушить минут 15-20. Через 10 минут туда добавить томатный соус и еще потомить под крышкой 10 минут. Мясо порезать и добавить в эту овощную смесь и оставить на 10 минут под крышкой. Отварить пасту до состояния аль денте. Откинуть на дуршлаг, но воду в которой она варилась, стоит немного оставить. Готовую пасту добавить к овощам и мясу, все хорошо перемешать. Подавать нужно с тертым сыром.

Салат с зеленью и мясом

Салат с шашлыком. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

Мясо – 150-200 г

Микс салатов – 100 г

Помидоры – 3-4 шт.

Крем-бальзамин – 1 ст. л.

Кунжут – щепотка

Соль, перец – по вкусу

Соевый соус – 1-2 ст. л.

Зелень – мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон, базилик, руккола – все по 10 г

Способ приготовления:

Мясо нарезать тоненькими слайсами, хорошо их прогреть на сковороде вместе с соевым соусом. Всю зелень и помидоры мелко нарезать, посолить, поперчить, добавить крем-бальзамик и хорошо перемешать. Готовый салат посыпать кунжутом и можно подавать.

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