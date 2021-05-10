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Что можно приготовить из остатков шашлыка: 3 необычных рецепта

1.4т
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Если пикник прошел, а шашлык остался – не спешите его выбрасывать, ведь он может стать прекрасным дополнительным ингредиентов для многих блюд.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных угощений, к которым смело можно добавить вчерашний шашлык.

Суп гороховый с мясом

Суп с шашлыком
Суп с шашлыком. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

  • Горох – 1 стакан колотого гороха

  • Картофель – 3-4 шт.

  • Шашлык – 300 г

  • Лук – 1 шт.

  • Морковь – 2 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

  • Зелень – пучок

Способ приготовления:

  1. Приготовить заранее горох с ночи, замочить. Варить 2 часа, добавить порезанный картофель и шашлык.

  2. Сделать пассеровку, добавить в суп вместе с измельченной зеленью и солью, перцем.

Паста с шашлыком

Паста с шашлыком и овощами
Паста с шашлыком и овощами. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

  • Шашлык – 300 г

  • Паста – 250 г

  • Луковица – 1шт.

  • Чеснок – 2 зуб

  • Помидор – 1шт.

  • Томатный соус – 1 ст. л.

  • Болгарский перец – половина

  • Тертый твердый сыр – 40 г

  • Соль и перец – по вкусу

  • Растительное масло для жарки – 30 мл

Способ приготовления:

  1. Лук очистить, нарезать и обжарить до золотистого цвета. Туда же добавить измельченный чеснок, перец и помидоры, все хорошо протушить минут 15-20.

  2. Через 10 минут туда добавить томатный соус и еще потомить под крышкой 10 минут.

  3. Мясо порезать и добавить в эту овощную смесь и оставить на 10 минут под крышкой.

  4. Отварить пасту до состояния аль денте. Откинуть на дуршлаг, но воду в которой она варилась, стоит немного оставить.

  5. Готовую пасту добавить к овощам и мясу, все хорошо перемешать. Подавать нужно с тертым сыром.

Салат с зеленью и мясом

Салат с шашлыком
Салат с шашлыком. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

  • Мясо – 150-200 г

  • Микс салатов – 100 г

  • Помидоры – 3-4 шт.

  • Крем-бальзамин – 1 ст. л.

  • Кунжут – щепотка

  • Соль, перец – по вкусу

  • Соевый соус – 1-2 ст. л.

  • Зелень – мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон, базилик, руккола – все по 10 г

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезать тоненькими слайсами, хорошо их прогреть на сковороде вместе с соевым соусом.

  2. Всю зелень и помидоры мелко нарезать, посолить, поперчить, добавить крем-бальзамик и хорошо перемешать.

  3. Готовый салат посыпать кунжутом и можно подавать.

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