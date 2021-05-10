Что можно приготовить из остатков шашлыка: 3 необычных рецепта

Если пикник прошел, а шашлык остался – не спешите его выбрасывать, ведь он может стать прекрасным дополнительным ингредиентов для многих блюд.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкусных угощений, к которым смело можно добавить вчерашний шашлык.
Суп гороховый с мясом
Ингредиенты:
Горох – 1 стакан колотого гороха
Картофель – 3-4 шт.
Шашлык – 300 г
Лук – 1 шт.
Морковь – 2 шт.
Соль, перец – по вкусу
Зелень – пучок
Способ приготовления:
Приготовить заранее горох с ночи, замочить. Варить 2 часа, добавить порезанный картофель и шашлык.
Сделать пассеровку, добавить в суп вместе с измельченной зеленью и солью, перцем.
Паста с шашлыком
Ингредиенты:
Шашлык – 300 г
Паста – 250 г
Луковица – 1шт.
Чеснок – 2 зуб
Помидор – 1шт.
Томатный соус – 1 ст. л.
Болгарский перец – половина
Тертый твердый сыр – 40 г
Соль и перец – по вкусу
Растительное масло для жарки – 30 мл
Способ приготовления:
Лук очистить, нарезать и обжарить до золотистого цвета. Туда же добавить измельченный чеснок, перец и помидоры, все хорошо протушить минут 15-20.
Через 10 минут туда добавить томатный соус и еще потомить под крышкой 10 минут.
Мясо порезать и добавить в эту овощную смесь и оставить на 10 минут под крышкой.
Отварить пасту до состояния аль денте. Откинуть на дуршлаг, но воду в которой она варилась, стоит немного оставить.
Готовую пасту добавить к овощам и мясу, все хорошо перемешать. Подавать нужно с тертым сыром.
Салат с зеленью и мясом
Ингредиенты:
Мясо – 150-200 г
Микс салатов – 100 г
Помидоры – 3-4 шт.
Крем-бальзамин – 1 ст. л.
Кунжут – щепотка
Соль, перец – по вкусу
Соевый соус – 1-2 ст. л.
Зелень – мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон, базилик, руккола – все по 10 г
Способ приготовления:
Мясо нарезать тоненькими слайсами, хорошо их прогреть на сковороде вместе с соевым соусом.
Всю зелень и помидоры мелко нарезать, посолить, поперчить, добавить крем-бальзамик и хорошо перемешать.
Готовый салат посыпать кунжутом и можно подавать.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно, а главное – правильно приготовить спаржу дома.
Нутрициолог Ольга Усенко дала 7 советов, как за день съедать много овощей и главное – как их приготовить так, чтобы было вкусно.
Ученные доказали, что есть 4 напитка, употребляя которые, вы сильно вредите почкам.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram