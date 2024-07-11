Вместо того, чтобы жарить из фарша жирные котлеты, сделайте вафельный рулет с мясом. Вам не придется долго стоять над плитой, потому что блюдо запекается в духовке. Начинка получится очень сочной, так как нужно добавить также сыр.

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Идея приготовления вафельного рулета с фаршем опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali_cooking в Instgaram. Вафельный лист можно приобрести в любом магазине.

Ингредиенты:

фарш – 1 кг.

вафельный лист – 2 шт.

яйца – 2 шт.

перец – 1 шт.

зелень

твердый творог – 200 г.

специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйца, специи и хорошо перемешать.

2. Вафлю смазать половиной фарша.

3. Посыпать зеленью, нарезанным красным перцем и сыром.

4. Свернуть в рулет и сверху смазать яйцом.

5. По желанию посыпать кунжутом.

6. Из этого количества выходит два рулета.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

8. Лучше нарезается, когда охлажден, но можно есть и горячим.

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