Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

Вместо того, чтобы жарить из фарша жирные котлеты, сделайте вафельный рулет с мясом. Вам не придется долго стоять над плитой, потому что блюдо запекается в духовке. Начинка получится очень сочной, так как нужно добавить также сыр.

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Идея приготовления вафельного рулета с фаршем опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali_cooking в Instgaram. Вафельный лист можно приобрести в любом магазине.

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • фарш – 1 кг.
  • вафельный лист – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • перец – 1 шт.
  • зелень
  • твердый творог – 200 г.
  • специи

Способ приготовления:

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

1. К фаршу добавить яйца, специи и хорошо перемешать.

2. Вафлю смазать половиной фарша.

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

3. Посыпать зеленью, нарезанным красным перцем и сыром.

4. Свернуть в рулет и сверху смазать яйцом.

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

5. По желанию посыпать кунжутом.

6. Из этого количества выходит два рулета.

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

8. Лучше нарезается, когда охлажден, но можно есть и горячим.

Что приготовить из фарша вместо котлет: вариант очень простого и бюджетного блюда

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