Что приготовить из остатков гречневой каши: самые необычные блюда

Гречка – не только полезная и вкусная крупа, она является еще и очень простым продуктом в приготовлении. Есть ее можно, как самостоятельное блюдо, а также добавлять в разные блюда, салаты, делать котлеты и голубцы.

Редакция FoodOboz выбрала для вас оригинальные рецепты вкусных блюд из остатков гречки, которые удивят вас своим вкусом.

1. Пирог с гречкой и картофелем по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

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Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто (+ 2 ст. л. муки для подпыла) – 500 г

гречка – 1 стакан

картофель – 7-8 шт.

лук – 2 шт.

твердый сыр – 160 г

яйца – 2 шт.

растительное масло – 4 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре.

2. Лук обжарьте до золотистости и добавьте к картофелю, добавьте муку, яйцо и гречку. Перемешайте все.

3. Порежьте кубиком сыр, добавьте в начинку.

4. Готовое тесто хорошо раскатайте, присыпьте немного мукой, переложите в форму, чтобы края свисали и выложите готовую начинку.

5. Раскатайте второй кусок теста и накройте сверху, края соедините.

6. Взбейте яйца, смажьте верх и отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 С.

2. Гречка под "шубой" по рецепту Ольги Матвей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Гречка – 350 гр

Сыр – 200 г

Куриные бедрышки – 2 шт.

Соль, перец, паприка – по вкусу

Вода – 600 мл

Способ приготовления:

1. Из мяса уберите кости, нарежьте кубиком.

2. Лук порежьте и хорошо обжарьте до золотистости.

3. Морковь натрите на терке, добавьте к луку и хорошо их вместе обжарьте. Посолите, поперчите.

4. Возьмите форму для запекания, выложите морковь и лук на дно.

5. В сырое мясо добавьте перец и паприку, перемешайте и выложите сверху на лук с морковью.

6. Сверху на мясо выложите гречку ровным слоем.

7. Воду доведите до кипения в сотейнику, добавьте соль, перемешайте и вылейте аккуратно на гречку.

8. Сверху форму накройте фольгой и отправьте в духовку на 30-40 минут при 170-180 С.

9. Натрите сыр, достаньте блюдо, присыпьте, снова накройте фольгой и отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.

Перед подачей готовое блюдо присыпьте измельченной зеленью.

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