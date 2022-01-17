Что приготовить из остатков гречневой каши: самые необычные блюда
Гречка – не только полезная и вкусная крупа, она является еще и очень простым продуктом в приготовлении. Есть ее можно, как самостоятельное блюдо, а также добавлять в разные блюда, салаты, делать котлеты и голубцы.
Редакция FoodOboz выбрала для вас оригинальные рецепты вкусных блюд из остатков гречки, которые удивят вас своим вкусом.
1. Пирог с гречкой и картофелем по рецепту Евгения Клопотенко, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Ингредиенты:
слоеное дрожжевое тесто (+ 2 ст. л. муки для подпыла) – 500 г
гречка – 1 стакан
картофель – 7-8 шт.
лук – 2 шт.
твердый сыр – 160 г
яйца – 2 шт.
растительное масло – 4 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, сделайте пюре.
2. Лук обжарьте до золотистости и добавьте к картофелю, добавьте муку, яйцо и гречку. Перемешайте все.
3. Порежьте кубиком сыр, добавьте в начинку.
4. Готовое тесто хорошо раскатайте, присыпьте немного мукой, переложите в форму, чтобы края свисали и выложите готовую начинку.
5. Раскатайте второй кусок теста и накройте сверху, края соедините.
6. Взбейте яйца, смажьте верх и отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 С.
2. Гречка под "шубой" по рецепту Ольги Матвей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Лук – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Гречка – 350 гр
Сыр – 200 г
Куриные бедрышки – 2 шт.
Соль, перец, паприка – по вкусу
Вода – 600 мл
Способ приготовления:
1. Из мяса уберите кости, нарежьте кубиком.
2. Лук порежьте и хорошо обжарьте до золотистости.
3. Морковь натрите на терке, добавьте к луку и хорошо их вместе обжарьте. Посолите, поперчите.
4. Возьмите форму для запекания, выложите морковь и лук на дно.
5. В сырое мясо добавьте перец и паприку, перемешайте и выложите сверху на лук с морковью.
6. Сверху на мясо выложите гречку ровным слоем.
7. Воду доведите до кипения в сотейнику, добавьте соль, перемешайте и вылейте аккуратно на гречку.
8. Сверху форму накройте фольгой и отправьте в духовку на 30-40 минут при 170-180 С.
9. Натрите сыр, достаньте блюдо, присыпьте, снова накройте фольгой и отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.
Перед подачей готовое блюдо присыпьте измельченной зеленью.
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