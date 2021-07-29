Десерты из кабачков: 3 самых необычных блюда
Все мы пробовали и, возможно даже, пытались приготовить вкуснейший шоколадный брауни дома. Но это достаточно непростой десерт, который требует достаточно времени и качественных ингредиентов.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых необычных десертов из кабачков, которые готовятся очень просто и быстро, а самое главное – овощи в них практически не ощутимы, если добавить корицу, мед, шоколад и другие ароматные ингредиенты.
1. Кабачковый брауни с шоколадом
Ингредиенты:
кабачки – 2 шт.
мука – 1450 г
разрыхлитель – 1/2 ч. л.
горький шоколад – 100
яйца – 2 шт.
сливочное масло – 125 г
коричневый сахар –120 г
ваниль – 1 ч. л.
соль – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте кабачки, натрите на мелкой терке и хорошо отожмите сок.
Растопите шоколад на водяной бане со сливочным маслом и дайте им полностью остыть.
Взбейте до загустения яйца с сахаром, солью, добавьте ваниль.
Влейте эту массу в шоколад, добавьте натертые кабачки и перемешайте.
Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и добавьте в шоколадно-кабачковую смесь.
В форму для запекания застелите пергамент, вылейте тесто и отправьте на 30-35 минут при 170-180 С.
Готовый пирог нарежьте и дайте полностью остыть, очень вкусно будет с шоколадной поливкой.
2. Сладкие оладьи из кабачков и яблок
Ингредиенты:
кабачки – 500 г
мука – 250 г
сахар – 150 г
растительное масло – 80 мл
яйца – 2 шт.
яблоко – 2 шт.
соль – 1/4 ч. л.
сода – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте и очистите яблоки и кабачки от кожуры и семян, натрите на мелкой терке.
Готовое пюре соедините с сахаром, просеянной мукой, солью, содой и яйцами, перемешайте.
Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, ложкой выкладывайте оладьи, жарьте до готовности.
Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы весь жир стек.
3. Пудинг из кабачков и яблок
Ингредиенты:
кабачки – 300 г
зеленые яблоки – 200 г
молоко – 100 мл
манная крупа – 4 ст. л.
яйца – 2 шт.
сахар – 2 ст. л.
сливочное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте кабачки, нарежьте кубиком, поместите в сотейник и залейте молоком, добавьте масло и варите до полуготовности – около 15 минут.
Яблоки помойте, очистите и также нарежьте кубиком, отправьте в сотейник к кабачкам, добавьте сахар и еще около 10 минут тушите с закрытой крышкой.
После – добавьте манную крупу, перемешайте и варите еще 5 минут. Оставьте полностью остынуть.
Добавьте желтки и хорошо перемешайте.
Белки взбейте с солью, аккуратно добавьте и перемешайте.
Формы для запекания лучше всего взять порционные, смажьте их маслом и переложите тесто, отправьте в духовку на 15-20 минут при 190 С.
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