Десерты из кабачков: 3 самых необычных блюда

Все мы пробовали и, возможно даже, пытались приготовить вкуснейший шоколадный брауни дома. Но это достаточно непростой десерт, который требует достаточно времени и качественных ингредиентов.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых необычных десертов из кабачков, которые готовятся очень просто и быстро, а самое главное – овощи в них практически не ощутимы, если добавить корицу, мед, шоколад и другие ароматные ингредиенты.

1. Кабачковый брауни с шоколадом

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

мука – 1450 г

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

горький шоколад – 100

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 125 г

коричневый сахар –120 г

ваниль – 1 ч. л.

соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, натрите на мелкой терке и хорошо отожмите сок. Растопите шоколад на водяной бане со сливочным маслом и дайте им полностью остыть. Взбейте до загустения яйца с сахаром, солью, добавьте ваниль. Влейте эту массу в шоколад, добавьте натертые кабачки и перемешайте. Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и добавьте в шоколадно-кабачковую смесь. В форму для запекания застелите пергамент, вылейте тесто и отправьте на 30-35 минут при 170-180 С.

Готовый пирог нарежьте и дайте полностью остыть, очень вкусно будет с шоколадной поливкой.

2. Сладкие оладьи из кабачков и яблок

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

мука – 250 г

сахар – 150 г

растительное масло – 80 мл

яйца – 2 шт.

яблоко – 2 шт.

соль – 1/4 ч. л.

сода – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте и очистите яблоки и кабачки от кожуры и семян, натрите на мелкой терке. Готовое пюре соедините с сахаром, просеянной мукой, солью, содой и яйцами, перемешайте. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, ложкой выкладывайте оладьи, жарьте до готовности. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы весь жир стек.

3. Пудинг из кабачков и яблок

Ингредиенты:

кабачки – 300 г

зеленые яблоки – 200 г

молоко – 100 мл

манная крупа – 4 ст. л.

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

сливочное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, нарежьте кубиком, поместите в сотейник и залейте молоком, добавьте масло и варите до полуготовности – около 15 минут. Яблоки помойте, очистите и также нарежьте кубиком, отправьте в сотейник к кабачкам, добавьте сахар и еще около 10 минут тушите с закрытой крышкой. После – добавьте манную крупу, перемешайте и варите еще 5 минут. Оставьте полностью остынуть. Добавьте желтки и хорошо перемешайте. Белки взбейте с солью, аккуратно добавьте и перемешайте. Формы для запекания лучше всего взять порционные, смажьте их маслом и переложите тесто, отправьте в духовку на 15-20 минут при 190 С.

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