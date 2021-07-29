Десерты из кабачков: 3 самых необычных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Десерты из кабачков

Все мы пробовали и, возможно даже, пытались приготовить вкуснейший шоколадный брауни дома. Но это достаточно непростой десерт, который требует достаточно времени и качественных ингредиентов.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых необычных десертов из кабачков, которые готовятся очень просто и быстро, а самое главное – овощи в них практически не ощутимы, если добавить корицу, мед, шоколад и другие ароматные ингредиенты.

1. Кабачковый брауни с шоколадом

Шоколадный брауни с кабачком
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.

  • мука – 1450 г

  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.

  • горький шоколад – 100

  • яйца – 2 шт.

  • сливочное масло – 125 г

  • коричневый сахар –120 г

  • ваниль – 1 ч. л.

  • соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, натрите на мелкой терке и хорошо отожмите сок.

  2. Растопите шоколад на водяной бане со сливочным маслом и дайте им полностью остыть.

  3. Взбейте до загустения яйца с сахаром, солью, добавьте ваниль.

  4. Влейте эту массу в шоколад, добавьте натертые кабачки и перемешайте.

  5. Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и добавьте в шоколадно-кабачковую смесь.

  6. В форму для запекания застелите пергамент, вылейте тесто и отправьте на 30-35 минут при 170-180 С.

Готовый пирог нарежьте и дайте полностью остыть, очень вкусно будет с шоколадной поливкой.

2. Сладкие оладьи из кабачков и яблок

Оладьи с яблока и кабачка

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г

  • мука – 250 г

  • сахар – 150 г

  • растительное масло – 80 мл

  • яйца – 2 шт.

  • яблоко – 2 шт.

  • соль – 1/4 ч. л.

  • сода – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и очистите яблоки и кабачки от кожуры и семян, натрите на мелкой терке.

  2. Готовое пюре соедините с сахаром, просеянной мукой, солью, содой и яйцами, перемешайте.

  3. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, ложкой выкладывайте оладьи, жарьте до готовности.

  4. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы весь жир стек.

3. Пудинг из кабачков и яблок

Вкусный пудинг

Ингредиенты:

  • кабачки – 300 г

  • зеленые яблоки – 200 г

  • молоко – 100 мл

  • манная крупа – 4 ст. л.

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 2 ст. л.

  • сливочное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, нарежьте кубиком, поместите в сотейник и залейте молоком, добавьте масло и варите до полуготовности – около 15 минут.

  2. Яблоки помойте, очистите и также нарежьте кубиком, отправьте в сотейник к кабачкам, добавьте сахар и еще около 10 минут тушите с закрытой крышкой.

  3. После – добавьте манную крупу, перемешайте и варите еще 5 минут. Оставьте полностью остынуть.

  4. Добавьте желтки и хорошо перемешайте.

  5. Белки взбейте с солью, аккуратно добавьте и перемешайте.

  6. Формы для запекания лучше всего взять порционные, смажьте их маслом и переложите тесто, отправьте в духовку на 15-20 минут при 190 С.

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