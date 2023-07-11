Из популярных конфет "Коровка" можно приготовить вкусный алкогольный ликер. Технология чрезвычайно простая, ведь вам понадобится всего 2 ингредиента. Поэтому вы легко приготовите такой напиток в домашних условиях и сможете угощать им гостей.

Идея приготовления домашнего ликера из конфет "Коровка" опубликована на странице домашних барменов drink_easy в TikTok. После приготовления очень важно процедить напиток через сито.

Ингредиенты:

конфеты "Коровка" – 10 штук

качественная водка – 250 г

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Способ приготовления:

1. В графин положить 10 штук конфет коровка.

2. Залить 250 мл качественной водки.

3. Отлично перемешать.

4. Отправить в темное место на 2 дня.

5. Не забыть периодически помешивать.

6. После этого охладить.

7. Перелить в рюмку через сито.

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