Домашний ликер из конфет "Коровка": как приготовить эффектный напиток

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Домашний ликер из конфет 'Коровка': как приготовить эффектный напиток

Из популярных конфет "Коровка" можно приготовить вкусный алкогольный ликер. Технология чрезвычайно простая, ведь вам понадобится всего 2 ингредиента. Поэтому вы легко приготовите такой напиток в домашних условиях и сможете угощать им гостей.

Идея приготовления домашнего ликера из конфет "Коровка" опубликована на странице домашних барменов drink_easy в TikTok. После приготовления очень важно процедить напиток через сито.

Домашний ликер из конфет ''Коровка'': как приготовить эффектный напиток

Ингредиенты:

  • конфеты "Коровка" – 10 штук
  • качественная водка – 250 г
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Способ приготовления:

Домашний ликер из конфет ''Коровка'': как приготовить эффектный напиток

1. В графин положить 10 штук конфет коровка.

2. Залить 250 мл качественной водки.

Домашний ликер из конфет ''Коровка'': как приготовить эффектный напиток

3. Отлично перемешать.

4. Отправить в темное место на 2 дня.

Домашний ликер из конфет ''Коровка'': как приготовить эффектный напиток

5. Не забыть периодически помешивать.

6. После этого охладить.

Домашний ликер из конфет ''Коровка'': как приготовить эффектный напиток

7. Перелить в рюмку через сито.

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