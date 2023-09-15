Сезон сочных, вкусных и полезных яблок – конец августа, начало сентября. В это время все хозяйки готовят на зиму вкусное яблочное повидло, джемы, пюре для детей и сушат заготовки для компотов. Еще из яблок можно делать вкусные, острые соусы к мясу, начинки для ароматных пирогов и домашний уксус для салатов и консервации.

Редакция FoodOboz делится рецептом качественного домашнего яблочного уксуса с медом, для приготовления которого нужно всего 3 ингредиента. Рецепт был опубликован на YouTube-канале "Карпатські Шкварки".

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Совет: для приготовления уксуса нельзя использовать железную посуду!

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг

мед

вода расчет на 3 л банку

Способ приготовления:

1. Помойте яблоки и натрите на терке. Переложите в банку.

2. Мед растворите в теплой воде и вылейте в банку с яблочным жмыхом, перемешайте. Накройте марлей и оставьте на 21 день в теплом месте, где нет солнечного света. В этот период яблочную смесь нужно перемешивать каждый день 1 раз.

3. После процедите все через марлю. Перелейте готовый уксус в стеклянные банки, накройте крышками и дайте постоять еще 2 недели при комнатной температуре и можно использовать.

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