Эффектный салат "Тбилиси" из простых ингредиентов: как приготовить
"Тбилиси" – очень эффектный грузинский салат с телятиной, овощами и чесноком. Блюдо получается довольно пряным, сытным и полезным. Майонез не понадобится, потому что заправку нужно произвести на основе оливкового масла.
Идея приготовления сытного салата "Тбилиси" опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Идеальный подходит для любого празднования.
Ингредиенты:
- телятина – 300 граммов
- красная фасоль (консервированная) – 1 банка
- красный лук – 1-2 шт
- болгарский перец – 2 шт
- грецкие орехи – 2-3 горстки
- кинза – 50-70 грамм
- чеснок – 2 зубчика
- черный перец, хмели сунели, соль – по вкусу
- винный уксус – 1-2 ст.л
- оливковое масло – 5-7 ст.л.
- острый перец, сок лимона – по желанию
Способ приготовления:
1. Нарезать полукольцами лук и залить на несколько минут кипятком с винным, уксусом и щепоткой соли.
2. Мясо отварить в подсоленной воде.
3. Перец порезать тонкими полосками, фасоль промыть под проточной водой.
4. Как мясо остынет – нарезать кубиками.
5. Нарезать мелко кинзу, чеснок и размельчить орехи (можно немного обжарить предварительно).
6. Соединить все ингредиенты, добавить соль и специи по вкусу.
7. Заправить растительным маслом с уксусом и лимонным соком.
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