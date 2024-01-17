"Тбилиси" – очень эффектный грузинский салат с телятиной, овощами и чесноком. Блюдо получается довольно пряным, сытным и полезным. Майонез не понадобится, потому что заправку нужно произвести на основе оливкового масла.

Идея приготовления сытного салата "Тбилиси" опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Идеальный подходит для любого празднования.

Ингредиенты:

телятина – 300 граммов

красная фасоль (консервированная) – 1 банка

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красный лук – 1-2 шт

болгарский перец – 2 шт

грецкие орехи – 2-3 горстки

кинза – 50-70 грамм

чеснок – 2 зубчика

черный перец, хмели сунели, соль – по вкусу

винный уксус – 1-2 ст.л

оливковое масло – 5-7 ст.л.

острый перец, сок лимона – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать полукольцами лук и залить на несколько минут кипятком с винным, уксусом и щепоткой соли.

2. Мясо отварить в подсоленной воде.

3. Перец порезать тонкими полосками, фасоль промыть под проточной водой.

4. Как мясо остынет – нарезать кубиками.

5. Нарезать мелко кинзу, чеснок и размельчить орехи (можно немного обжарить предварительно).

6. Соединить все ингредиенты, добавить соль и специи по вкусу.

7. Заправить растительным маслом с уксусом и лимонным соком.

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