Элементарное хрустящее хачапури: готовить дрожжевое тесто не придется
Такое хачапури является одним из самых простых, ведь тесто для него замешивать не придется. В основе обычный кисломолочный сыр – он отлично держит форму и после приготовления имеет золотистый цвет. А для того, чтобы блюдо было не очень калорийным, следует использовать рисовую муку.
Идея приготовления ленивого хачапури без дрожжевого теста опубликована на странице фудблогера Елены с ником lena.motko в Instagram. Блюдо получается еще и очень сытным, ведь сверху выкладывается много сыра и яйца.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 350 г
- яйца 2 шт+желтки
- мука рисовая – 70 г
- соль/перец по вкусу
- сулугуни
Способ приготовления:
1. Сыр+яйца+специи перетереть вилкой.
2. Добавить муку и замесить тесто.
3. Сформировать лодочки сразу на противень, застеленный пергаментом.
4. По желанию смазать желтком.
5. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.
6. Добавляем сулугуни и еще и духовку на 5-7 минут.
7. Сверху положить желток.
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