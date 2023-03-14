Такое хачапури является одним из самых простых, ведь тесто для него замешивать не придется. В основе обычный кисломолочный сыр – он отлично держит форму и после приготовления имеет золотистый цвет. А для того, чтобы блюдо было не очень калорийным, следует использовать рисовую муку.

Идея приготовления ленивого хачапури без дрожжевого теста опубликована на странице фудблогера Елены с ником lena.motko в Instagram. Блюдо получается еще и очень сытным, ведь сверху выкладывается много сыра и яйца.

Ингредиенты:

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сыр кисломолочный – 350 г

яйца 2 шт+желтки

мука рисовая – 70 г

соль/перец по вкусу

сулугуни

Способ приготовления:

1. Сыр+яйца+специи перетереть вилкой.

2. Добавить муку и замесить тесто.

3. Сформировать лодочки сразу на противень, застеленный пергаментом.

4. По желанию смазать желтком.

5. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

6. Добавляем сулугуни и еще и духовку на 5-7 минут.

7. Сверху положить желток.

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