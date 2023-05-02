Банош – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из кукурузной крупы. Варить его можно на сметане, молоке и даже сливках, а дополнять шкварками, брынзой или грибами.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в TikTok поделилась рецептом баноша на молоке и сметане, который вы с легкостью приготовите за 30 минут.

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 100 г

молоко – 200 мл

сметана – 250 г

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вода – 100 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Заранее промыть крупу 2-3 раза под проточной водой.

2. Затем нужно налить воду в кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения.

3. Когда вода в кастрюле закипит, добавить молоко и сметану, снова довести до кипения на среднем огне.

4. В кипящую жидкость насыпать крупу, добавить соль и перец. Постоянно помешивая лопаткой, варить банош до готовности, пока каша не станет легко отставать от стенок кастрюли. Это занимает примерно 25-30 минут.

5. Готовый банош снять с плиты. Подавать с брынзой, шкварками или грибами.

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