Для того, чтобы приготовить вкусное хачапури, совсем не обязательно замешивать тесто. Для блюда подойдёт обычный лаваш. Это более быстрый способ, ведь вам понадобится всего 15 минут.

Идея приготовления хачапури из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш (можно тот, что подсох)

4 яйца

сулугуни

соль, перец

масло

Способ приготовления:

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1. Смешиваем яйца и специи.

2. Добавляем нарезанный на кусочки лаваш и натертый сыр.

3. Все хорошо вымешиваем и выкладываем массу на разогретую с маслом сковородку.

4. Накрываем крышкой и жарим на маленьком огне до румяности.

5. С помощью тарелки переворачиваем хачапури на другую сторону и жарим до готовности.

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