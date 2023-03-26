Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

Для того, чтобы приготовить вкусное хачапури, совсем не обязательно замешивать тесто. Для блюда подойдёт обычный лаваш. Это более быстрый способ, ведь вам понадобится всего 15 минут.

Идея приготовления хачапури из лаваша опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_for_you в Instagram.

Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

Ингредиенты:

  • лаваш (можно тот, что подсох)
  • 4 яйца
  • сулугуни
  • соль, перец
  • масло

Способ приготовления:

Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке
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1. Смешиваем яйца и специи.

Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

2. Добавляем нарезанный на кусочки лаваш и натертый сыр.

Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

3. Все хорошо вымешиваем и выкладываем массу на разогретую с маслом сковородку.

Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

4. Накрываем крышкой и жарим на маленьком огне до румяности.

Хачапури из лаваша за 15 минут: готовится на сковородке

5. С помощью тарелки переворачиваем хачапури на другую сторону и жарим до готовности.

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