Идеальное тесто для булочек без дрожжей: 2 способа приготовления
Приготовить вкусные и удачные булочки – мечта каждой хозяйки, так как часто это угощение получается не таким, как хотелось. Причин для этого может быть более, чем достаточно, главная из которых – неправильно приготовленное тесто.
Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами полезными советами по приготовлению идеального теста для булочек и двумя вкусными рецептами, благодаря которым ваши булочки получатся изумительными и совсем без дрожжей.
Как сделать идеальное тесто, советы:
1. Обязательно используйте молоко, оно придаст пышности сдобе, а также даст вкусный, приятный аромат.
2. Только сухие дрожжи, во-первых – они не имеют неприятного запаха, во-вторых – придадут нужной пышности и легкости тесту.
3. Мука должна быть наивысшего качества, обязательно – просеять ее дважды, тогда тесто получится очень воздушным.
4. Хорошее сливочное масло придаст необычайной нежности и мягкости уже готовым булочкам.
Рецепт теста для булочек "как пух"
Ингредиенты:
мука – 500-700 г
молоко – 350 мл
яйца – 2 шт.
сухие дрожжи – 7 г
сливочное масло – 2 ст. л.
сахар – 20 г
соль – 10 г
Способ приготовления:
Первым делом нагрейте до 40 С молоко, перелейте в мисочку, добавьте сухие дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте так на минут 15-20, чтобы дрожжи хорошо подошли.
Просейте дважды муку, чтобы она хорошо напилась кислородом, затем добавьте ее в миску с молоком и дрожжами, хорошо перемешайте и добавьте яйца, молоко и сливочное масло.
Замешивайте тесто уже руками, до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
Соберите его в шар, переложите в миску, накройте полотенцем и так оставьте "подходить" на 60 минут в теплом место. Если вы все сделаете правильно – тесто увеличится за это время в 2 раза.
По истечению времени достаньте тесто и еще раз хорошо замесите, после – можно приступать к приготовлению.
1. Булочки без дрожжей на молоке
Ингредиенты:
мука – 450 г
разрыхлитель – 1 ст. л.
сахар – 70 г
яйца – 1 шт.
молоко – 300 мл
растительное масло – 3 ст. л.
ванилин – щепотка
соль – 0,5 ч. л.
Для смазывания булочек:
молоко – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В миске смешайте яйца, соль, ванилин, сахар и тщательно перемешайте до однородности.
Туда же добавьте растительное масло и предварительно нагретое молоко до 36-40 С. Все перемешайте, должна появиться пышная пена.
Просейте дважды муку, всыпьте разрыхлитель, перемешайте и добавьте в яично-молочную смесь, тщательно перемешайте.
Руками замесите хорошо тесто, пока не перестанет прилипать к рукам, затем переложите в глубокую миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и отставьте так на 30 минут.
За это время вы сможете приготовить смесь для смазывания булочек: смешайте молоко с сахаром в сотейнике, отправьте на огонь и варите до полного растворения сахара.
Готовое тесто разделите на ровные части, руками сформируйте булочки, выложите в форму, залейте сверху молоко-сахарной поливкой и отправьте в духовку запекаться на 25-30 минут при 180 С.
2. Творожные булочки без дрожжей
Ингредиенты:
мука – 320 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
яйцо – 1 шт.
сахар – 60 г
творог – 250 г
молоко – 50 мл
масло растительное – 20 г
сода – 1/2 ч. л.
соль – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Просейте два раза муку, добавьте разрыхлитель, соду и все перемешайте.
В отдельной мисочке тщательно разомните творог с сахаром, солью, яйцом и растительным маслом. Добавьте еще молоко и снова тщательно перемешайте.
Добавьте в эту смесь муку, перемешайте и замесите тесто.
Руками из теста формируем шарики, перекладываем на противень с пергаментом и отправляем в духовку на 25 минут при 180 С.
После – дайте им остыть, горячими лучше не есть.
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