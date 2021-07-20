Идеальное тесто для булочек без дрожжей: 2 способа приготовления

Приготовить вкусные и удачные булочки – мечта каждой хозяйки, так как часто это угощение получается не таким, как хотелось. Причин для этого может быть более, чем достаточно, главная из которых – неправильно приготовленное тесто.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами полезными советами по приготовлению идеального теста для булочек и двумя вкусными рецептами, благодаря которым ваши булочки получатся изумительными и совсем без дрожжей.

Как сделать идеальное тесто, советы:

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1. Обязательно используйте молоко, оно придаст пышности сдобе, а также даст вкусный, приятный аромат.

2. Только сухие дрожжи, во-первых – они не имеют неприятного запаха, во-вторых – придадут нужной пышности и легкости тесту.

3. Мука должна быть наивысшего качества, обязательно – просеять ее дважды, тогда тесто получится очень воздушным.

4. Хорошее сливочное масло придаст необычайной нежности и мягкости уже готовым булочкам.

Рецепт теста для булочек "как пух"

Ингредиенты:

мука – 500-700 г

молоко – 350 мл

яйца – 2 шт.

сухие дрожжи – 7 г

сливочное масло – 2 ст. л.

сахар – 20 г

соль – 10 г

Способ приготовления:

Первым делом нагрейте до 40 С молоко, перелейте в мисочку, добавьте сухие дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте так на минут 15-20, чтобы дрожжи хорошо подошли. Просейте дважды муку, чтобы она хорошо напилась кислородом, затем добавьте ее в миску с молоком и дрожжами, хорошо перемешайте и добавьте яйца, молоко и сливочное масло. Замешивайте тесто уже руками, до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Соберите его в шар, переложите в миску, накройте полотенцем и так оставьте "подходить" на 60 минут в теплом место. Если вы все сделаете правильно – тесто увеличится за это время в 2 раза. По истечению времени достаньте тесто и еще раз хорошо замесите, после – можно приступать к приготовлению.

1. Булочки без дрожжей на молоке

Ингредиенты:

мука – 450 г

разрыхлитель – 1 ст. л.

сахар – 70 г

яйца – 1 шт.

молоко – 300 мл

растительное масло – 3 ст. л.

ванилин – щепотка

соль – 0,5 ч. л.

Для смазывания булочек:

молоко – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В миске смешайте яйца, соль, ванилин, сахар и тщательно перемешайте до однородности. Туда же добавьте растительное масло и предварительно нагретое молоко до 36-40 С. Все перемешайте, должна появиться пышная пена. Просейте дважды муку, всыпьте разрыхлитель, перемешайте и добавьте в яично-молочную смесь, тщательно перемешайте. Руками замесите хорошо тесто, пока не перестанет прилипать к рукам, затем переложите в глубокую миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и отставьте так на 30 минут. За это время вы сможете приготовить смесь для смазывания булочек: смешайте молоко с сахаром в сотейнике, отправьте на огонь и варите до полного растворения сахара. Готовое тесто разделите на ровные части, руками сформируйте булочки, выложите в форму, залейте сверху молоко-сахарной поливкой и отправьте в духовку запекаться на 25-30 минут при 180 С.

2. Творожные булочки без дрожжей

Ингредиенты:

мука – 320 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт.

сахар – 60 г

творог – 250 г

молоко – 50 мл

масло растительное – 20 г

сода – 1/2 ч. л.

соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Просейте два раза муку, добавьте разрыхлитель, соду и все перемешайте. В отдельной мисочке тщательно разомните творог с сахаром, солью, яйцом и растительным маслом. Добавьте еще молоко и снова тщательно перемешайте. Добавьте в эту смесь муку, перемешайте и замесите тесто. Руками из теста формируем шарики, перекладываем на противень с пергаментом и отправляем в духовку на 25 минут при 180 С. После – дайте им остыть, горячими лучше не есть.

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