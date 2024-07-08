Овощное рагу – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно смешивая любые овощи, а для нежного вкуса – просто добавьте сливки, молоко, твердый или плавленный сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении кабачкового рагу.

Ингредиенты:

1 кабачок

1/2 лука

1/2 перца

2 зубчика чеснока

2 больших помидора

1 средняя морковь

1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист

200 мл 33% сливок

100 мл молока

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи. Кабачок обжарьте на сковороде гриль.

2. Перец нарежьте тонкими полосками, морковь натрите, лук кубиком. Обжарьте до золотистости.

3. После добавьте кабачки, жарьте, постоянно помешивая.

4. Влейте сливки, молоко, добавьте специи и тушите.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: