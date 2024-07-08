Кабачковое рагу: полезное и бюджетное блюдо на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Кабачковое рагу: полезное и бюджетное блюдо на каждый день

Овощное рагу – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно смешивая любые овощи, а для нежного вкуса – просто добавьте сливки, молоко, твердый или плавленный сыр.

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Вкусное рагу из овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении кабачкового рагу.

Рецепт рагу

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 1/2 лука
  • 1/2 перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 больших помидора
  • 1 средняя морковь
  • 1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист
  • 200 мл 33% сливок
  • 100 мл молока

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи. Кабачок обжарьте на сковороде гриль.

Кабачки для блюда

2. Перец нарежьте тонкими полосками, морковь натрите, лук кубиком. Обжарьте до золотистости.

Жареные овощи

3. После добавьте кабачки, жарьте, постоянно помешивая.

Приготовление блюда

4. Влейте сливки, молоко, добавьте специи и тушите.

Готовое блюдо

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