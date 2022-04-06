И хотя овсянка – это абсолютно банальный, но в то же время очень вкусный, сытный и быстрый вариант завтрака, который можно приготовить всего за 5 минут и без труда. И если обычная каша на молоке, с фруктами и ягодами уже приелась, то можно приготовить соленую овсянку. Дополнив блюдо яйцом-пашотом и зеленью, вы получите большую порцию питательности и сытости.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленой овсянки с яйцом-пашот.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 1 ст.

вода – 2 ст

сливочное масло – 30 г

яйца – 3 шт

уксус – 1 ст. л.

зеленый лук

соль, перец

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Способ приготовления:

1. В кипящую подсоленную воду насыпать хлопья. Варить 3-5 минут.

2. В готовые хлопья добавить сливочное масло.

3. Параллельно поставить маленькую кастрюльку с водой на огонь. Довести до кипения.

4. Добавить уксус.

5. Активно помешивая воду ложкой, чтобы образовалась воронка, налить яйцо. Варить около 3 минут. Так же отварить оставшиеся яйца.

6. На овсянку положить готовое яйцо-пашот. Посыпать измельченным луком и перцем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно сварить овсянку с молоком за 5 минут.