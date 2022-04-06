Как необычно приготовить соленую овсянку на воде: завтрак за 10 минут
И хотя овсянка – это абсолютно банальный, но в то же время очень вкусный, сытный и быстрый вариант завтрака, который можно приготовить всего за 5 минут и без труда. И если обычная каша на молоке, с фруктами и ягодами уже приелась, то можно приготовить соленую овсянку. Дополнив блюдо яйцом-пашотом и зеленью, вы получите большую порцию питательности и сытости.
Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленой овсянки с яйцом-пашот.
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 1 ст.
вода – 2 ст
сливочное масло – 30 г
яйца – 3 шт
уксус – 1 ст. л.
зеленый лук
соль, перец
Способ приготовления:
1. В кипящую подсоленную воду насыпать хлопья. Варить 3-5 минут.
2. В готовые хлопья добавить сливочное масло.
3. Параллельно поставить маленькую кастрюльку с водой на огонь. Довести до кипения.
4. Добавить уксус.
5. Активно помешивая воду ложкой, чтобы образовалась воронка, налить яйцо. Варить около 3 минут. Так же отварить оставшиеся яйца.
6. На овсянку положить готовое яйцо-пашот. Посыпать измельченным луком и перцем.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно сварить овсянку с молоком за 5 минут.