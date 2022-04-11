Как добавлять манку, чтобы творожная запеканка была нежной и воздушной: рецепт
Об идеально приготовленной творожной запекане свидетельствует ее нежная, воздушная и в меру влажная текстура. Для того, чтобы десерт получился именно таким и при этом хорошо держал форму, не обязательно добавлять яйца. В этом поможет молоко и манка. Но перед тем, как вводить ингредиенты в тесто, их нужно довести до нужной консистенции на огне.
Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожной запеканки с манкой и молоком.
Ингредиенты:
творог – 350 г
молоко – 100 мл
манка – 3 ст. л.
сливочное масло – 20 г
сахар – 3 ст. л.
соль
Способ приготовления:
1. Молок слегка подогреть и добавить к нему манку. Довести массу до однородности.
2. Смешать творог, сахар и соль.
3. Добавить к творогу смесь из манки. Взбить все блендером до однородности.
4. Смазать форму сливочным маслом. Выложить творожную массу.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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