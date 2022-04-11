Об идеально приготовленной творожной запекане свидетельствует ее нежная, воздушная и в меру влажная текстура. Для того, чтобы десерт получился именно таким и при этом хорошо держал форму, не обязательно добавлять яйца. В этом поможет молоко и манка. Но перед тем, как вводить ингредиенты в тесто, их нужно довести до нужной консистенции на огне.

Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожной запеканки с манкой и молоком.

Ингредиенты:

творог – 350 г

молоко – 100 мл

манка – 3 ст. л.

сливочное масло – 20 г

сахар – 3 ст. л.

соль

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Способ приготовления:

1. Молок слегка подогреть и добавить к нему манку. Довести массу до однородности.

2. Смешать творог, сахар и соль.

3. Добавить к творогу смесь из манки. Взбить все блендером до однородности.

4. Смазать форму сливочным маслом. Выложить творожную массу.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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