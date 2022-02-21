Как приготовить легендарный торт 'Рыжик': серьезный конкурент 'Медовику'

Торт "Рыжик" очень часто путают с популярным "Медовиком". Эти два десерта отличают коржи: у "Рыжика" их больше и они значительно тоньше. А секрет этого торта заключается в том, что тесто для него лучше всего готовить на водяной бане – именно так коржи получаются намного нежнее и имеют насыщенный медовый привкус.

Рецептом медового торта "Рыжик" поделилась фудблогер Зубалова Ольга (lubov_na_kuhne) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

яйца – 2 шт

мед – 2 ст. л.

сливочное масло\маргарин – 2 ст. л.

сахар – 1 ст

сода – 2 ч. л.

мука – 3 ст

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Крем:

сметана – 500 г

сахар – 100 г

Способ приготовления:

1. Тесто. Смешать яйца, мед, масло или маргарин, сахар и соду. Поставить на водяную баню и готовить до однородной консистенции.

2. Снять с огня и постепенно добавить муку. Замесить тесто. Поделить его на 8-10 одинаковых частей.

3. Каждую часть раскатать в пласт. Выпекать в заранее разогретой духовке.

4. Крем. Соединить сметану и сахар. Взбить венчиком.

5. Перемазать медовые коржи кремом.

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