Как приготовить легендарный торт "Рыжик": серьезный конкурент "Медовику"
Торт "Рыжик" очень часто путают с популярным "Медовиком". Эти два десерта отличают коржи: у "Рыжика" их больше и они значительно тоньше. А секрет этого торта заключается в том, что тесто для него лучше всего готовить на водяной бане – именно так коржи получаются намного нежнее и имеют насыщенный медовый привкус.
Рецептом медового торта "Рыжик" поделилась фудблогер Зубалова Ольга (lubov_na_kuhne) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
яйца – 2 шт
мед – 2 ст. л.
сливочное масло\маргарин – 2 ст. л.
сахар – 1 ст
сода – 2 ч. л.
мука – 3 ст
Крем:
сметана – 500 г
сахар – 100 г
Способ приготовления:
1. Тесто. Смешать яйца, мед, масло или маргарин, сахар и соду. Поставить на водяную баню и готовить до однородной консистенции.
2. Снять с огня и постепенно добавить муку. Замесить тесто. Поделить его на 8-10 одинаковых частей.
3. Каждую часть раскатать в пласт. Выпекать в заранее разогретой духовке.
4. Крем. Соединить сметану и сахар. Взбить венчиком.
5. Перемазать медовые коржи кремом.
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