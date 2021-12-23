Ленивый торт "Наполеон" в стакане за 20 минут: рецепт без выпечки
Торт "Наполеон" без преувеличений считается одним из любимых десертов. Тоненькие листовые коржи в сочетании с воздушным заварным кремом мало кого оставят равнодушными.
При этом не каждая хозяйка хочет провести весь день за плитой, готовя такой торт. Так что без лишних усилий можно приготовить ленивый "Наполеон" в стакане – быстро, вкусно и празднично.
Рецептом ленивого "Наполеона" в стакане поделилась фудблогер zhenia.cookie. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто – 500 г
сливки 33% – 380 г
сгущенка – 250 г
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто выложить на пергамент и порезать небольшими кубиками.
2. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.
3. Тем временем приготовить крем. Для начала взбить сливки миксером.
4. Добавить сгущенку и перемешать.
5. Готовые кубики из теста смешать с кремом и разложить получившуюся массу в стаканы.
По желанию можно украсить тертым шоколадом.
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