Ленивый торт "Наполеон" в стакане за 20 минут: рецепт без выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
5,2 т.
Ленивый торт 'Наполеон' в стакане за 20 минут: рецепт без выпечки

Торт "Наполеон" без преувеличений считается одним из любимых десертов. Тоненькие листовые коржи в сочетании с воздушным заварным кремом мало кого оставят равнодушными.

При этом не каждая хозяйка хочет провести весь день за плитой, готовя такой торт. Так что без лишних усилий можно приготовить ленивый "Наполеон" в стакане – быстро, вкусно и празднично.

Рецептом ленивого "Наполеона" в стакане поделилась фудблогер zhenia.cookie. Опубликовано в Instagram.

Как приготовить Наполеон без выпечки за 20 минут, рецепт для ленивых

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г

  • сливки 33% – 380 г

  • сгущенка – 250 г

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто выложить на пергамент и порезать небольшими кубиками.

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Что приготовить из слоеного теста: торт Наполеон, рецепт

2. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

3. Тем временем приготовить крем. Для начала взбить сливки миксером.

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4. Добавить сгущенку и перемешать.

5. Готовые кубики из теста смешать с кремом и разложить получившуюся массу в стаканы.

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По желанию можно украсить тертым шоколадом.

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