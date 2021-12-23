Ленивый торт 'Наполеон' в стакане за 20 минут: рецепт без выпечки

Торт "Наполеон" без преувеличений считается одним из любимых десертов. Тоненькие листовые коржи в сочетании с воздушным заварным кремом мало кого оставят равнодушными.

При этом не каждая хозяйка хочет провести весь день за плитой, готовя такой торт. Так что без лишних усилий можно приготовить ленивый "Наполеон" в стакане – быстро, вкусно и празднично.

Рецептом ленивого "Наполеона" в стакане поделилась фудблогер zhenia.cookie. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

сливки 33% – 380 г

сгущенка – 250 г

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто выложить на пергамент и порезать небольшими кубиками.

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2. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

3. Тем временем приготовить крем. Для начала взбить сливки миксером.

4. Добавить сгущенку и перемешать.

5. Готовые кубики из теста смешать с кремом и разложить получившуюся массу в стаканы.

По желанию можно украсить тертым шоколадом.

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