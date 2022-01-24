Как приготовить медовую коврижку с орехами: простая выпечка к чаю на скорую руку
Большинство помнит такую коврижку еще с детства, потому что раньше это был главный десерт, который очень часто готовили наши бабушки. И сейчас это просто находка для занятых хозяек, которые хотят быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Простой набор продуктов – безупречный вкус.
Рецепт медовой коврыжки опубликован в кулинарном блоге vika_tasty в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
яйца – 2 шт
сахар – 120 г
мед – 4 ст. л.
кефир – 120 мл
мука – 150 г
орехи – 100 г
соды – 1 ч. л.
Декор:
курага – 5-6 шт
Карамель:
мед – 1 ст.л. л.
масло – 30 г
сахар – 30 г
Способ приготовления:
1. Тесто. Яйца взбить с сахаром до состояния пены.
2. Добавить мед и соду. Взбить до полного растворения меда.
3. Добавить кефир, продолжая взбивать.
4. Орехи измельчить, при этом 5-6 шт. оставить на декор. Измельченные орехи вместе с мукой добавить в массу. Перемешать силиконовой лопаткой.
5. Противень смазать масло и посыпать мукой. Вылить тесто.
6. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут.
7. Карамель. Смешать все необходимые ингредиенты и поставьте на плиту. Готовить до тех пор, пока не растворится сахар.
8. Готовую горячую коврижку полить горячей карамелью. Посыпать измельченными орехами и курагой.
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