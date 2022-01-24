Как приготовить медовую коврижку с орехами: простая выпечка к чаю на скорую руку

Большинство помнит такую коврижку еще с детства, потому что раньше это был главный десерт, который очень часто готовили наши бабушки. И сейчас это просто находка для занятых хозяек, которые хотят быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Простой набор продуктов – безупречный вкус.

Рецепт медовой коврыжки опубликован в кулинарном блоге vika_tasty в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

яйца – 2 шт

сахар – 120 г

мед – 4 ст. л.

кефир – 120 мл

мука – 150 г

орехи – 100 г

соды – 1 ч. л.

Декор:

курага – 5-6 шт

Видео дня

Карамель:

мед – 1 ст.л. л.

масло – 30 г

сахар – 30 г

Способ приготовления:

1. Тесто. Яйца взбить с сахаром до состояния пены.

2. Добавить мед и соду. Взбить до полного растворения меда.

3. Добавить кефир, продолжая взбивать.

4. Орехи измельчить, при этом 5-6 шт. оставить на декор. Измельченные орехи вместе с мукой добавить в массу. Перемешать силиконовой лопаткой.

5. Противень смазать масло и посыпать мукой. Вылить тесто.

6. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут.

7. Карамель. Смешать все необходимые ингредиенты и поставьте на плиту. Готовить до тех пор, пока не растворится сахар.

8. Готовую горячую коврижку полить горячей карамелью. Посыпать измельченными орехами и курагой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог с вареньем к чаю.