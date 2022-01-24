Как приготовить медовую коврижку с орехами: простая выпечка к чаю на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Как приготовить медовую коврижку с орехами: простая выпечка к чаю на скорую руку

Большинство помнит такую коврижку еще с детства, потому что раньше это был главный десерт, который очень часто готовили наши бабушки. И сейчас это просто находка для занятых хозяек, которые хотят быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Простой набор продуктов – безупречный вкус.

Рецепт медовой коврыжки опубликован в кулинарном блоге vika_tasty в Instagram.

Медовая коврижка с курагой

Ингредиенты:

Тесто:

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 120 г

  • мед – 4 ст. л.

  • кефир – 120 мл

  • мука – 150 г

  • орехи – 100 г

  • соды – 1 ч. л.

Декор:

  • курага – 5-6 шт

Курага для декора
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Карамель:

  • мед – 1 ст.л. л.

  • масло – 30 г

  • сахар – 30 г

Способ приготовления:

1. Тесто. Яйца взбить с сахаром до состояния пены.

2. Добавить мед и соду. Взбить до полного растворения меда.

3. Добавить кефир, продолжая взбивать.

Приготовление теста

4. Орехи измельчить, при этом 5-6 шт. оставить на декор. Измельченные орехи вместе с мукой добавить в массу. Перемешать силиконовой лопаткой.

5. Противень смазать масло и посыпать мукой. Вылить тесто.

6. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут.

7. Карамель. Смешать все необходимые ингредиенты и поставьте на плиту. Готовить до тех пор, пока не растворится сахар.

Приготовление карамели

8. Готовую горячую коврижку полить горячей карамелью. Посыпать измельченными орехами и курагой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог с вареньем к чаю.

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