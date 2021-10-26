Как приготовить суп минестроне: секретный ингредиент и особенности
Если кто-то думал, что итальянская кухня – это лишь паста и пицца, то однозначно ошибался. Ведь наравне с этими блюдами стоит и минестроне – легкий суп из сезонных овощей с добавлением макарон или риса. Говорят, что именно он является самым полезным из всех первых блюд. Так что точно стоит времени и усилий.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить настоящий минестроне и какой секретный ингредиент использовать, опираясь на советы издания Foodiecrush.
Советы и секретные ингредиенты
Рекомендуется использовать небольшие по размеру макароны, соответствующие размеру овощей.
Минестроне можно замораживать в отдельных контейнерах. Поэтому блюдо отлично подходит для быстрых обедов или ужина.
Сбалансировать вкус и добавить лёгкую кислинку помогут помидоры.
Если вы хотите придать особенности минестроне, добавьте несколько кусков сыра пармезана.
Ингредиенты:
Соленая свинина (можно использовать бекон)
Лук-порей
Сельдерей
Бульон из говядины
Макароны
Способ приготовления:
Порезать свинину. Готовить на сковороде до золотистого цвета.
Порезать лук, морковь, сельдерей и добавить в мясо. Готовить пока овощи не станут мягкими.
Сварить бульон, довести до кипения. Добавить овощи, а также макароны, картофель и помидоры. Варить около 20 минут.
Насыпать фасоль и горох.
Перед подачей посыпать натертым пармезаном.
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