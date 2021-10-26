Как приготовить суп минестроне: секретный ингредиент и особенности

Если кто-то думал, что итальянская кухня – это лишь паста и пицца, то однозначно ошибался. Ведь наравне с этими блюдами стоит и минестроне – легкий суп из сезонных овощей с добавлением макарон или риса. Говорят, что именно он является самым полезным из всех первых блюд. Так что точно стоит времени и усилий.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить настоящий минестроне и какой секретный ингредиент использовать, опираясь на советы издания Foodiecrush.

Советы и секретные ингредиенты

Рекомендуется использовать небольшие по размеру макароны, соответствующие размеру овощей.

Минестроне можно замораживать в отдельных контейнерах. Поэтому блюдо отлично подходит для быстрых обедов или ужина.

Сбалансировать вкус и добавить лёгкую кислинку помогут помидоры.

Если вы хотите придать особенности минестроне, добавьте несколько кусков сыра пармезана.

Видео дня

Ингредиенты:

Соленая свинина (можно использовать бекон)

Морковь

Лук

Лук-порей

Сельдерей

Бульон из говядины

Картофель

Помидоры

Макароны

Фасоль

Горох

Пармезан

Соль

Перец

Способ приготовления:

Порезать свинину. Готовить на сковороде до золотистого цвета. Порезать лук, морковь, сельдерей и добавить в мясо. Готовить пока овощи не станут мягкими. Сварить бульон, довести до кипения. Добавить овощи, а также макароны, картофель и помидоры. Варить около 20 минут. Насыпать фасоль и горох. Перед подачей посыпать натертым пармезаном.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: