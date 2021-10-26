Как приготовить суп минестроне: секретный ингредиент и особенности

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,4 т.
Как приготовить суп минестроне: секретный ингредиент и особенности

Если кто-то думал, что итальянская кухня – это лишь паста и пицца, то однозначно ошибался. Ведь наравне с этими блюдами стоит и минестроне – легкий суп из сезонных овощей с добавлением макарон или риса. Говорят, что именно он является самым полезным из всех первых блюд. Так что точно стоит времени и усилий.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить настоящий минестроне и какой секретный ингредиент использовать, опираясь на советы издания Foodiecrush.

Советы и секретные ингредиенты

  • Рекомендуется использовать небольшие по размеру макароны, соответствующие размеру овощей.

  • Минестроне можно замораживать в отдельных контейнерах. Поэтому блюдо отлично подходит для быстрых обедов или ужина.

  • Сбалансировать вкус и добавить лёгкую кислинку помогут помидоры.

  • Если вы хотите придать особенности минестроне, добавьте несколько кусков сыра пармезана.

Видео дня
Обязательный ингредиент минестрона – макароны

Ингредиенты:

Секретный ингредиент супа – сыр пармезан

Способ приготовления:

  1. Порезать свинину. Готовить на сковороде до золотистого цвета.

  2. Порезать лук, морковь, сельдерей и добавить в мясо. Готовить пока овощи не станут мягкими.

  3. Сварить бульон, довести до кипения. Добавить овощи, а также макароны, картофель и помидоры. Варить около 20 минут.

  4. Насыпать фасоль и горох.

  5. Перед подачей посыпать натертым пармезаном.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты