Чем заменить печенье савоярди в "Тирамису": все нюансы десерта
Тирамису – один из самых известных и популярных итальянских десертов. Он не нуждается в выпекании, а хоть маленький кусочек нежного пирожного способен в секунду улучшить настроение.
Главный компонент лакомства – печенье савоярди. Оно далеко не всегда есть дома. Так что хозяйки часто задумываются над тем, как испечь его в домашних условиях и в конце концов приготовить "Тирамису"?
Редакция FoodObobz поделится самым простым рецептом печенья савоярди и десерта "Тирамису". Опубликовано на сайте Drinkpinkonline.
Для приготовления савоярди понадобятся следующие ингредиенты:
Сахар – 250 г
Ванильный сахар – 2 г
Яйца – 3 шт
Крахмал – 80 г
Сахарная пудра – 80 г
Пшеничная мука – 100 г
Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Отделить яичные белки и взбить с солью в густую пену.
2. Добавить ванильный сахар и половину обыкновенного сахара. Продолжить взбивать до получения однородной массы.
3. Желтки взбить с оставшимся сахаром.
4. Муку смешать с крахмалом и постепенно добавить в желтки.
5. Постепенно прибавить белковую массу.
6. С помощью кондитерского мешка выложить на печенье на противень.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут.
"Тирамису" в стаканах по рецепту Лилии Цвит, которым она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Сливки – 200 г
Сахарная пудра – 50 г
Маскарпоне – 200 г
Растворимый кофе – 1 ст. л.
Кипяченая вода – 150 мл
Коньяк – 20 мл
Печенье савоярди – 100 г
Какао – 5 г
Способ приготовления:
1. Сливки и сахар взбить до пышности.
2. Добавить маскарпоне и медленно перемешать до однородности.
3. Приготовить кофе. Охладить и налить к нему коньяк.
4. Нарезать печенье савоярди на меньшие куски.
5. Каждый кусок печенья смазать кофе и выложить в стакан.
6. Покрыть печенье кремом маскарпоне.
7. Далее снова выложить слой печенья и покрыть слоем крема.
8. Готовые десерты посыпать какао. Поставить в холодильник до полного охлаждения.
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