Чем заменить печенье савоярди в 'Тирамису': все нюансы десерта

Тирамису – один из самых известных и популярных итальянских десертов. Он не нуждается в выпекании, а хоть маленький кусочек нежного пирожного способен в секунду улучшить настроение.

Главный компонент лакомства – печенье савоярди. Оно далеко не всегда есть дома. Так что хозяйки часто задумываются над тем, как испечь его в домашних условиях и в конце концов приготовить "Тирамису"?

Редакция FoodObobz поделится самым простым рецептом печенья савоярди и десерта "Тирамису". Опубликовано на сайте Drinkpinkonline.

Для приготовления савоярди понадобятся следующие ингредиенты:

Сахар – 250 г

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Ванильный сахар – 2 г

Яйца – 3 шт

Крахмал – 80 г

Сахарная пудра – 80 г

Пшеничная мука – 100 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Отделить яичные белки и взбить с солью в густую пену.

2. Добавить ванильный сахар и половину обыкновенного сахара. Продолжить взбивать до получения однородной массы.

3. Желтки взбить с оставшимся сахаром.

4. Муку смешать с крахмалом и постепенно добавить в желтки.

5. Постепенно прибавить белковую массу.

6. С помощью кондитерского мешка выложить на печенье на противень.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут.

"Тирамису" в стаканах по рецепту Лилии Цвит, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Сливки – 200 г

Сахарная пудра – 50 г

Маскарпоне – 200 г

Растворимый кофе – 1 ст. л.

Кипяченая вода – 150 мл

Коньяк – 20 мл

Печенье савоярди – 100 г

Какао – 5 г

Способ приготовления:

1. Сливки и сахар взбить до пышности.

2. Добавить маскарпоне и медленно перемешать до однородности.

3. Приготовить кофе. Охладить и налить к нему коньяк.

4. Нарезать печенье савоярди на меньшие куски.

5. Каждый кусок печенья смазать кофе и выложить в стакан.

6. Покрыть печенье кремом маскарпоне.

7. Далее снова выложить слой печенья и покрыть слоем крема.

8. Готовые десерты посыпать какао. Поставить в холодильник до полного охлаждения.

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