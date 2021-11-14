Чем заменить печенье савоярди в "Тирамису": все нюансы десерта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Чем заменить печенье савоярди в 'Тирамису': все нюансы десерта

Тирамису – один из самых известных и популярных итальянских десертов. Он не нуждается в выпекании, а хоть маленький кусочек нежного пирожного способен в секунду улучшить настроение.

Главный компонент лакомства – печенье савоярди. Оно далеко не всегда есть дома. Так что хозяйки часто задумываются над тем, как испечь его в домашних условиях и в конце концов приготовить "Тирамису"?

Редакция FoodObobz поделится самым простым рецептом печенья савоярди и десерта "Тирамису". Опубликовано на сайте Drinkpinkonline.

Для приготовления савоярди понадобятся следующие ингредиенты:

  • Сахар – 250 г

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  • Ванильный сахар – 2 г

  • Яйца – 3 шт

  • Крахмал – 80 г

  • Сахарная пудра – 80 г

  • Пшеничная мука – 100 г

  • Соль – щепотка

Печенье савоярди в домаших условиях

Способ приготовления:

1. Отделить яичные белки и взбить с солью в густую пену.

2. Добавить ванильный сахар и половину обыкновенного сахара. Продолжить взбивать до получения однородной массы.

3. Желтки взбить с оставшимся сахаром.

4. Муку смешать с крахмалом и постепенно добавить в желтки.

5. Постепенно прибавить белковую массу.

6. С помощью кондитерского мешка выложить на печенье на противень.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут.

"Тирамису" в стаканах по рецепту Лилии Цвит, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты для тирамису

Ингредиенты:

  • Сливки – 200 г

  • Сахарная пудра – 50 г

  • Маскарпоне – 200 г

  • Растворимый кофе – 1 ст. л.

  • Кипяченая вода – 150 мл

  • Коньяк – 20 мл

  • Печенье савоярди – 100 г

  • Какао – 5 г

Способ приготовления:

1. Сливки и сахар взбить до пышности.

2. Добавить маскарпоне и медленно перемешать до однородности.

3. Приготовить кофе. Охладить и налить к нему коньяк.

4. Нарезать печенье савоярди на меньшие куски.

5. Каждый кусок печенья смазать кофе и выложить в стакан.

6. Покрыть печенье кремом маскарпоне.

7. Далее снова выложить слой печенья и покрыть слоем крема.

8. Готовые десерты посыпать какао. Поставить в холодильник до полного охлаждения.

При подаче посыпать Тирамису какао

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