Как сварить борщ так, чтобы он не потерял цвет: эксперт поделилась секретом. Эксклюзив

Фудблогер Ирина Козачук поделилась секретами вкусного борща.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт рассказала об основных моментах приготовления и подсказала, что добавить в блюдо, чтобы оно не потеряло свой цвет.

Как сообщает фудблогер, при приготовлении борща она пользуется следующими лайфхаками:

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Для насыщенности вкуса свеклу следует предварительно запечь в духовке, а не сразу варить.

После того, как добавили овощ в кастрюлю, следует уменьшить огонь до среднего или слабого. Иначе – борщ рискует потерять весь цвет.

В процессе приготовления бульона мясо нужно заливать холодной водой. Это поможет ему не терять вкусовые свойства.

Также эксперт имеет собственный секрет, который помогает борщу оставаться насыщенным даже по окончанию приготовления. Для этого она наливает в блюдо совсем немного уксуса.

Перед тем как добавлять свеклу в борщ, наливаю немного уксуса, чтобы не потерялся цвет.

Для тех, кто будет готовить борщ впервые, Ирина Козачук советует придерживаться следующих основных этапов приготовления:

Сварить бульон. Запечь или отварить свеклу. Добавить в бульон картофель. На этом этапе можно посолить и добавить немного уксуса. Насыпать натертую свеклу. Довести по вкусу: насыпать специи, поперчить и добавить немного сахара. Напоследок насыпать зелень и снять с огня.

Борщ по рецепту Евгения Клопотенко, которым он поделился на своем кулинарном сайте

Ингредиенты:

Свинина – 300 г

Свекла – 1 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Картофель – 2 шт

Фасоль – 100 г

Баклажан – 150 г

Капуста – 150 г

Томатная паста – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Лавровые листья – 2 шт

Чеснок – 2 зубчика

Вода – 2 л

Масло – 2 ст. л.

Черный перец горошком

Соль

Перец

Способ приготовления:

Свеклу запечь в духовке в течение 1-1,5 часов. Замочите фасоль на 1 час. Мясо посолить и запечь в духовке вместе с лавровыми листьями, чесноком и перцем горошком при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Дать остыть и нарезать. Морковь и свеклу натереть на терке, лук измельчить, порезать баклажан кубиками средней толщины. Обжарить сначала лук с морковью в течение 2-3 минут, после чего добавить баклажан и свеклу. Тушить 2 минуты. Добавить томатную пасту и тушить еще 2 минуты. Картофель почистить и порезать. Налить в кастрюлю воду, добавить картофель и мясо и довести до кипения. Убавить огонь и варить еще 5 минут. Добавить тонко нашинкованную капусту и фасоль. Варить в течение 15 минут. Насыпать зажарку и варить еще 5-7 минут. В конце посолить, поперчить и добавить чеснок.

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