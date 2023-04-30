Как вкусно мариновать шашлык в майонезе: мясо будет очень мягкое
Вкусный, сочный и мягкий шашлык – любимое многими мясное блюдо. Для приготовления можно выбирать любое мясо, жарить его на мангале или готовить в духовке, в то же время самое главное – сделать удачный маринад.
Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт шашлыка в майонезе, а также поделится некоторыми секретами приготовления удачного маринада.
Ингредиенты:
- свиная шея – 2 кг
- майонез – 200 мл
- соль – 1 ст. л.
- черный молотый перец – 1 ч. л.
- лук – 1 шт
- специи
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кубиками размером 4-5 сантиметров. Переложить в глубокую миску.
2. Лук порезать колечками и добавить к мясу.
3. Залить будущий шашлык майонезом, добавить специи и тщательно перемешать. Оставить мариноваться минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
4. После маринования можно переходить к жарке шашлыка.
Секреты приготовления:
- Маринад на основе майонеза густой и прекрасно обволакивает мясо. Именно это помогает сделать шашлык особенно сочным. Но добавлять его слишком много не нужно, достаточно того, чтобы он просто покрывал мясо.
- Для яркого вкуса обязательно добавьте лук, но в сочетании с майонезом его лучше использовать в меньшем количестве, чем обычно.
- Из-за густоты маринада, нужно добавить чуть больше соли и перца.
- Чтобы вкусно замариновать свинину в майонезе потребуется 4-6 часов. Но можно оставить на ночь и даже в сутки. Маринуют мясо обязательно в холодильнике.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: