Вкусный, сочный и мягкий шашлык – любимое многими мясное блюдо. Для приготовления можно выбирать любое мясо, жарить его на мангале или готовить в духовке, в то же время самое главное – сделать удачный маринад.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт шашлыка в майонезе, а также поделится некоторыми секретами приготовления удачного маринада.

Ингредиенты:

свиная шея – 2 кг

майонез – 200 мл

соль – 1 ст. л.

черный молотый перец – 1 ч. л.

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лук – 1 шт

специи

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кубиками размером 4-5 сантиметров. Переложить в глубокую миску.

2. Лук порезать колечками и добавить к мясу.

3. Залить будущий шашлык майонезом, добавить специи и тщательно перемешать. Оставить мариноваться минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

4. После маринования можно переходить к жарке шашлыка.

Секреты приготовления:

Маринад на основе майонеза густой и прекрасно обволакивает мясо. Именно это помогает сделать шашлык особенно сочным. Но добавлять его слишком много не нужно, достаточно того, чтобы он просто покрывал мясо.

Для яркого вкуса обязательно добавьте лук, но в сочетании с майонезом его лучше использовать в меньшем количестве, чем обычно.

Из-за густоты маринада, нужно добавить чуть больше соли и перца.

Чтобы вкусно замариновать свинину в майонезе потребуется 4-6 часов. Но можно оставить на ночь и даже в сутки. Маринуют мясо обязательно в холодильнике.

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