Как вкусно мариновать шашлык в майонезе: мясо будет очень мягкое

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно мариновать шашлык в майонезе: мясо будет очень мягкое

Вкусный, сочный и мягкий шашлык – любимое многими мясное блюдо. Для приготовления можно выбирать любое мясо, жарить его на мангале или готовить в духовке, в то же время самое главное – сделать удачный маринад.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт шашлыка в майонезе, а также поделится некоторыми секретами приготовления удачного маринада.

Как замариновать шашлык в майонезе

Ингредиенты:

  • свиная шея – 2 кг
  • майонез – 200 мл
  • соль – 1 ст. л.
  • черный молотый перец – 1 ч. л.
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  • лук – 1 шт
  • специи

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кубиками размером 4-5 сантиметров. Переложить в глубокую миску.

2. Лук порезать колечками и добавить к мясу.

В чем замариновать шашлык

3. Залить будущий шашлык майонезом, добавить специи и тщательно перемешать. Оставить мариноваться минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

4. После маринования можно переходить к жарке шашлыка.

Секреты приготовления:

  • Маринад на основе майонеза густой и прекрасно обволакивает мясо. Именно это помогает сделать шашлык особенно сочным. Но добавлять его слишком много не нужно, достаточно того, чтобы он просто покрывал мясо.
  • Для яркого вкуса обязательно добавьте лук, но в сочетании с майонезом его лучше использовать в меньшем количестве, чем обычно.
  • Из-за густоты маринада, нужно добавить чуть больше соли и перца.
  • Чтобы вкусно замариновать свинину в майонезе потребуется 4-6 часов. Но можно оставить на ночь и даже в сутки. Маринуют мясо обязательно в холодильнике.
Как приготовить сочный шашлык

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