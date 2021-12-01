Как вкусно приготовить свиные ребра в вишневом соусе: секреты от Татьяны Литвиновой
Свиные ребра – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд. Их можно готовить с разными соусами, жарить, запекать, варить, добавлять в супы.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных свиных ребер в кисло-сладком вишневом соусе, которые станут лучшим угощением к праздничному столу, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу дот конца).
Советы от шеф-повара:
чтобы ребра были не слишком жирными, их нужно предварительно отварить с головкой чеснока и одной луковицей. На них нужно сделать небольшие надрезы.
обязательно добавьте специи, лавровый лист для приятного аромата
жир с мясо не срезайте
чтобы мясо получилось вкусным – положите его сразу в кипящую воду
обжаривать обваренные ребра нужно на сухой сковороде
Ингредиенты:
Ребра свиные – 1 кг
Вода – 1,5 л
Чеснок – 1 головка
Смесь перцев – 1 ч.л.
Лук репчатый – 1 шт.
Соус:
Вишня – 400 г
Соевый соус – 70 мл
Мед – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для бульона: налейте в кастрюлю воду, добавьте головку чеснока, одну луковицу, смесь перцев, лавровый лист и соль.
2. Ребра порежьте и добавьте в кипящий бульон, накройте крышкой и варите около 20 минут, но не дайте им сильно развариться.
3. Готовые ребра выложите на салфетку, чтобы лишняя вода и жир впитались.
4. Переложите их на сухую сковороду, обжарите с двух сторон до золотистости.
5. Добавьте вишни вместе с соком, соевый соус и мед. Ребра переодически нужно помешивать, чтобы они хорошо пропитались.
6. Готовить блюдо нужно до тех пор, пока соус не загустеет.
Подавать ребра нужно сразу горячими, так они будут наиболее вкусными и благодаря кисло-сладкому соусу их вкус полностью раскроется.
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