Как вкусно приготовить свиные ребра в вишневом соусе: секреты от Татьяны Литвиновой

Свиные ребра – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд. Их можно готовить с разными соусами, жарить, запекать, варить, добавлять в супы.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных свиных ребер в кисло-сладком вишневом соусе, которые станут лучшим угощением к праздничному столу, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу дот конца).

Советы от шеф-повара:

чтобы ребра были не слишком жирными, их нужно предварительно отварить с головкой чеснока и одной луковицей. На них нужно сделать небольшие надрезы.

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обязательно добавьте специи, лавровый лист для приятного аромата

жир с мясо не срезайте

чтобы мясо получилось вкусным – положите его сразу в кипящую воду

обжаривать обваренные ребра нужно на сухой сковороде

Ингредиенты:

Ребра свиные – 1 кг

Вода – 1,5 л

Чеснок – 1 головка

Смесь перцев – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соус:

Вишня – 400 г

Соевый соус – 70 мл

Мед – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для бульона: налейте в кастрюлю воду, добавьте головку чеснока, одну луковицу, смесь перцев, лавровый лист и соль.

2. Ребра порежьте и добавьте в кипящий бульон, накройте крышкой и варите около 20 минут, но не дайте им сильно развариться.

3. Готовые ребра выложите на салфетку, чтобы лишняя вода и жир впитались.

4. Переложите их на сухую сковороду, обжарите с двух сторон до золотистости.

5. Добавьте вишни вместе с соком, соевый соус и мед. Ребра переодически нужно помешивать, чтобы они хорошо пропитались.

6. Готовить блюдо нужно до тех пор, пока соус не загустеет.

Подавать ребра нужно сразу горячими, так они будут наиболее вкусными и благодаря кисло-сладкому соусу их вкус полностью раскроется.

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