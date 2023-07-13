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Как вкусно запечь кукурузу: рецепт с сыром
Кукуруза – очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Кроме того, овощи можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.
Фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной кукурузы с сыром в духовке.
Ингредиенты:
- кукуруза – 3 кочана
- масло сливочное – 50 г
- пармезан (или твердый сыр)
- соль
- копченая паприка
- чеснок
- сок лайма
- хлопья чили
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить кукурузу в подсоленной воде.
2. Отварную кукурузу выложить на противень.
3. Мягкое масло смешать со всеми специями и натертым сыром. Секрет: масло можно заменить майонезом или крем-сыром.
4. Запекать при температуре 200 градусов до золотистости. Готово!
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