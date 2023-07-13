Как вкусно запечь кукурузу: рецепт с сыром

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь кукурузу: рецепт с сыром

Кукуруза – очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Кроме того, овощи можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.

Фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной кукурузы с сыром в духовке.

Рецепт запеченной кукурузы с сыром

Ингредиенты:

  • кукуруза – 3 кочана
  • масло сливочное – 50 г
  • пармезан (или твердый сыр)
  • соль
  • копченая паприка
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  • чеснок
  • сок лайма
  • хлопья чили
  • зелень

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить кукурузу в подсоленной воде.

Как правильно варить кукурузу

2. Отварную кукурузу выложить на противень.

3. Мягкое масло смешать со всеми специями и натертым сыром. Секрет: масло можно заменить майонезом или крем-сыром.

Кукуруза с сыром

4. Запекать при температуре 200 градусов до золотистости. Готово!

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