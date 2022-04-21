Как вкусно запечь молодую капусту в духовке: идея для сытного и полезного ужина

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
81
Как вкусно запечь молодую капусту в духовке: идея для сытного и полезного ужина

Запеченная капуста в духовке – это идеальный вариант для любителей овощных блюд и для тех, кто предпочитает вкусный, легкий и одновременно сытный ужин. Выбрав правильные специи и дополнив овощ любимым сыром, вы получите ароматное, питательное и довольно полезное блюдо.

Фудблогер Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram рассказала, как вкусно запечь молодую капусту в духовке.

Рецепт запеченной молодой капусты

Ингредиенты:

  • капуста

  • оливковое масло

  • сыр твердый (пармезан)

Как вкусно приготовить капусту в духовке
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  • смесь трав (орегано\базилик)

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту порезать слайсами или в форме стейков.

Что приготовить из капусты на ужин

2. Выложить на противень и смазать растительным маслом.

3. Посыпать специями.

Специи для блюда

4. Запекать при температуре 180 градусов 12-15 минут.

5. За несколько минут до готовности посыпать сыром.

Запеченная молодая капуста со специями в духовке

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