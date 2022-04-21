Как вкусно запечь молодую капусту в духовке: идея для сытного и полезного ужина
Запеченная капуста в духовке – это идеальный вариант для любителей овощных блюд и для тех, кто предпочитает вкусный, легкий и одновременно сытный ужин. Выбрав правильные специи и дополнив овощ любимым сыром, вы получите ароматное, питательное и довольно полезное блюдо.
Фудблогер Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram рассказала, как вкусно запечь молодую капусту в духовке.
Ингредиенты:
капуста
оливковое масло
сыр твердый (пармезан)
смесь трав (орегано\базилик)
соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту порезать слайсами или в форме стейков.
2. Выложить на противень и смазать растительным маслом.
3. Посыпать специями.
4. Запекать при температуре 180 градусов 12-15 минут.
5. За несколько минут до готовности посыпать сыром.
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