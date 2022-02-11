Как вкусно засолить горбушу: есть можно уже через 2 часа
Именно горбуша является одним из самых бюджетных видов красной рыбы. К тому же такой продукт не требует длительного засола, что может значительно сэкономить ваше время. И по вкусу такое блюдо будет не хуже дорогостоящей семги или форели.
Идея приготовления опубликована на странице kus_nyam в Instagram.
Ингредиенты:
замороженное филе горбуши с кожурой
соль – 3 ст. л
сахар – 3 ст. л
вода – 1 л
специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Филе горбуши разморозить и нарезать кусочками толщиной 3-5 мм.
2. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, перемешать, остудить.
3. Охлажденным рассолом залить горбушу, поместить в холодильник.
4. Через 2 часа рассол слить.
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