Как вкусно засолить горбушу: есть можно уже через 2 часа

Именно горбуша является одним из самых бюджетных видов красной рыбы. К тому же такой продукт не требует длительного засола, что может значительно сэкономить ваше время. И по вкусу такое блюдо будет не хуже дорогостоящей семги или форели.

Идея приготовления опубликована на странице kus_nyam в Instagram.

Ингредиенты:

замороженное филе горбуши с кожурой

соль – 3 ст. л

сахар – 3 ст. л

вода – 1 л

специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Филе горбуши разморозить и нарезать кусочками толщиной 3-5 мм.

2. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, перемешать, остудить.

3. Охлажденным рассолом залить горбушу, поместить в холодильник.

4. Через 2 часа рассол слить.

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