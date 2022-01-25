Картофельная запеканка из остатков пюре для сытного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Картофельная запеканка из пюре

Все блюда из картофеля – идеальный выбор для сытного обеда и ужина. Во-первых, картофель очень просто готовится, ее можно запекать, жарить, делать зразы, добавлять в салаты, в пироги, готовить вареники и чипсы. Во-вторых, из остатков обычного пюре можно приготовить даже праздничные блюда.

Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) поделилась в Instagram-stories рецептом очень вкусной запеканки, основой которой будет пюре, особенный вкус которой придаст твердый сыр.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • картофельное пюре – 500 г

Что приготовить из остатков пюре
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  • яйца – 1-2 шт.

  • сметана – 1-2 ст. л.

  • твердый сыр – 100 г

Картофельное пюре

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В картофельное пюре добавьте сметану, перемешайте.

Что приготовить из картофельного пюре

2. Туда же добавьте яйца, соль, перемешайте.

Вкусное блюдо из картофеля

3. Сыр натрите на крупную терку.

4. Готовую основу выложите в форм, сверхут присыпьте сыром.

Приготовление блюда

5. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

Готовая картофельная запеканка

Готовую запеканку можно есть как в горячем виде, так и в холодном она будет очень вкусной. Можно подавать с овощами.

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