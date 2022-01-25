Картофельная запеканка из остатков пюре для сытного ужина
Все блюда из картофеля – идеальный выбор для сытного обеда и ужина. Во-первых, картофель очень просто готовится, ее можно запекать, жарить, делать зразы, добавлять в салаты, в пироги, готовить вареники и чипсы. Во-вторых, из остатков обычного пюре можно приготовить даже праздничные блюда.
Фудблогер Анастасия Солопий (solopiika) поделилась в Instagram-stories рецептом очень вкусной запеканки, основой которой будет пюре, особенный вкус которой придаст твердый сыр.
Ингредиенты:
картофельное пюре – 500 г
яйца – 1-2 шт.
сметана – 1-2 ст. л.
твердый сыр – 100 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В картофельное пюре добавьте сметану, перемешайте.
2. Туда же добавьте яйца, соль, перемешайте.
3. Сыр натрите на крупную терку.
4. Готовую основу выложите в форм, сверхут присыпьте сыром.
5. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.
Готовую запеканку можно есть как в горячем виде, так и в холодном она будет очень вкусной. Можно подавать с овощами.
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