Кексы – это очень универсальный десерт, в который можно добавить много любимых компонентов: фрукты, шокалад, орехи. И готовится такая выпечка очень быстро. Главное – сделать пышное и мягкое тесто, которое просто тает во рту. Для этого отлично подходят масло и сметана.

Идея приготовления нежных молочных кексов на сметане опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Очень важно качественно взбить яйца с сахаром.

Ингредиенты:

4 яйца

200 г сахара

100 г сливочного масла

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5 ст.л сметаны

ваниль

мука – 2 стакана (ориентируемся на плотность)

2 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром, добавить мягкое масло и сметану, соединить.

2. Далее добавляем муку, разрыхлитель.

3. В конце к кексам можно добавить то, что любите – цедру лимона, изюм, цукаты, ягоды или оставить, как есть.

4. Наполняем тестом формочки на 2/3.

5. Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов (до румяной корочки).

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