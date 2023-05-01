Кексы на сливочном масле и сметане: получаются очень нежными и пышными
Кексы – это очень универсальный десерт, в который можно добавить много любимых компонентов: фрукты, шокалад, орехи. И готовится такая выпечка очень быстро. Главное – сделать пышное и мягкое тесто, которое просто тает во рту. Для этого отлично подходят масло и сметана.
Идея приготовления нежных молочных кексов на сметане опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram. Очень важно качественно взбить яйца с сахаром.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 5 ст.л сметаны
- ваниль
- мука – 2 стакана (ориентируемся на плотность)
- 2 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить мягкое масло и сметану, соединить.
2. Далее добавляем муку, разрыхлитель.
3. В конце к кексам можно добавить то, что любите – цедру лимона, изюм, цукаты, ягоды или оставить, как есть.
4. Наполняем тестом формочки на 2/3.
5. Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов (до румяной корочки).
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