Котлеты с секретом, которые готовятся в духовке: начинка меняет все
Котлеты с начинкой, которые готовятся в духовке – это очень нежное, сочное и вкусное блюдо. Она может готовиться как на каждый день, так и подаваться на праздники. В любом случае никто не останется безразличным.
Как приготовить котлеты с начинкой в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. Она утверждает, что на приготовление этого блюда уйдет очень мало времени.
Ингредиенты для котлет
- Фарш – 600-700 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Перец
- Специи
- Панировочные сухари – 2-3 ст.л.
- Вода – 50 мл
Ингредиенты для начинки
- Морковь – 1 шт
- Зеленый лук – 1 пучок
- Шампиньоны – 200 гр
- Соль
- Перец
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Моцарелла – 100 гр
Способ приготовления
1. Сначала готовим начинку. Лук и грибы нарезаем, морковь натираем на терке и обжариваем на сковороде в течение 5 минут.
2. Добавляем специи и сметану. Перемешиваем.
3. В фарш добавляем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
4. Формируем шарики и выкладываем в форму для запекания. Дном стакана делаем углубление, как на ватрушке.
5. Выкладываем в углубление начинку и отправляем выпекаться в течение 25-30 минут при 180 градусах.
6. Присыпаем котлеты натертой моцареллой и выпекаем еще в течение 5 минут.
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