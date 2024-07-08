Котлеты с начинкой, которые готовятся в духовке – это очень нежное, сочное и вкусное блюдо. Она может готовиться как на каждый день, так и подаваться на праздники. В любом случае никто не останется безразличным.

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Как приготовить котлеты с начинкой в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti dariko. Она утверждает, что на приготовление этого блюда уйдет очень мало времени.

Ингредиенты для котлет

Фарш – 600-700 гр

Яйцо – 1 шт

Соль

Перец

Специи

Панировочные сухари – 2-3 ст.л.

Вода – 50 мл

Ингредиенты для начинки

Морковь – 1 шт

Зеленый лук – 1 пучок

Шампиньоны – 200 гр

Соль

Перец

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Моцарелла – 100 гр

Способ приготовления

1. Сначала готовим начинку. Лук и грибы нарезаем, морковь натираем на терке и обжариваем на сковороде в течение 5 минут.

2. Добавляем специи и сметану. Перемешиваем.

3. В фарш добавляем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

4. Формируем шарики и выкладываем в форму для запекания. Дном стакана делаем углубление, как на ватрушке.

5. Выкладываем в углубление начинку и отправляем выпекаться в течение 25-30 минут при 180 градусах.

6. Присыпаем котлеты натертой моцареллой и выпекаем еще в течение 5 минут.

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