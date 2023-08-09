Квашенные огурцы – это очень практичный способ соления овощей на зиму. Как правило, их готовят без уксуса, благодаря чему они получаются сочные, хрустящие и упругие. К тому же еще более полезные.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт квашеных огурцов с секретным ингредиентом – мука. Благодаря ней огурцы не перекисают и отлично хранятся.

Ингредиенты:

На дно банки:

зонтик укропа

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листья хрена

чеснок – несколько зубчиков

лавровые листья

листья смородины и вишни по желанию

В банке:

соль – 3 ст. л.

мука – 3 ст. л.

вода

Способ приготовления:

1. На дно вымытых банок выложить всю вымытую зелень и по несколько зубчиков чеснока.

2. Огурцы тщательно промыть и отрезать у них хвостики. Выложить также в банки.

3. Наверх выложить соль и добавить муку.

4. Наполнить банки водой, закрыть капроновой крышкой и слегка встряхнуть, чтобы соль и мука растворились. В таком виде оставить огурцы на 4 дня в теплом месте.

5. Когда истечет отведенное время, переставить банки в холодное место и оставить на 2 месяца. После этого можно есть. Приятного аппетита!

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