Квашенные огурцы под капроновую крышку: что добавить, чтобы не перекисли
Квашенные огурцы – это очень практичный способ соления овощей на зиму. Как правило, их готовят без уксуса, благодаря чему они получаются сочные, хрустящие и упругие. К тому же еще более полезные.
В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт квашеных огурцов с секретным ингредиентом – мука. Благодаря ней огурцы не перекисают и отлично хранятся.
Ингредиенты:
На дно банки:
- зонтик укропа
- листья хрена
- чеснок – несколько зубчиков
- лавровые листья
- листья смородины и вишни по желанию
В банке:
- соль – 3 ст. л.
- мука – 3 ст. л.
- вода
Способ приготовления:
1. На дно вымытых банок выложить всю вымытую зелень и по несколько зубчиков чеснока.
2. Огурцы тщательно промыть и отрезать у них хвостики. Выложить также в банки.
3. Наверх выложить соль и добавить муку.
4. Наполнить банки водой, закрыть капроновой крышкой и слегка встряхнуть, чтобы соль и мука растворились. В таком виде оставить огурцы на 4 дня в теплом месте.
5. Когда истечет отведенное время, переставить банки в холодное место и оставить на 2 месяца. После этого можно есть. Приятного аппетита!
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