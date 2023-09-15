Квашеные яблоки – очень вкусное зимнее угощение, которое можно готовить с медом, специями, сахаром, лимоном и цитрусовыми.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, хрустящих квашеных яблок с медом и горчицей на 3-литровую банку.

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Ингредиенты:

яблоки (сорт "Антоновка")

вишневые листья

Рассол:

на 1 литр воды

соль – 1 ч.л.

мед – 2 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, переложите в чистые банки, добавьте на дно и сверху вишневые листья.

2. Смешайте воду с медом, солью, горчицей и доведите до кипения, залейте яблоки, накройте крышками, оставьте на 3-4 дня в теплом месте, можно в кухне.

А после поставьте в холодное и темное место.

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