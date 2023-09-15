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Квашеные яблоки на 3-литровую банку: делимся самым удачным рецептом
Квашеные яблоки – очень вкусное зимнее угощение, которое можно готовить с медом, специями, сахаром, лимоном и цитрусовыми.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, хрустящих квашеных яблок с медом и горчицей на 3-литровую банку.
Ингредиенты:
- яблоки (сорт "Антоновка")
- вишневые листья
Рассол:
на 1 литр воды
- соль – 1 ч.л.
- мед – 2 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яблоки помойте, переложите в чистые банки, добавьте на дно и сверху вишневые листья.
2. Смешайте воду с медом, солью, горчицей и доведите до кипения, залейте яблоки, накройте крышками, оставьте на 3-4 дня в теплом месте, можно в кухне.
А после поставьте в холодное и темное место.
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