Квашеные яблоки на 3-литровую банку: делимся самым удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Квашеные яблоки

Квашеные яблоки – очень вкусное зимнее угощение, которое можно готовить с медом, специями, сахаром, лимоном и цитрусовыми.

Как вкусно законсервировать яблоки на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, хрустящих квашеных яблок с медом и горчицей на 3-литровую банку.

Как вкусно приготовить квашеные яблоки
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Ингредиенты:

  • яблоки (сорт "Антоновка")
  • вишневые листья

Рассол:

на 1 литр воды

  • соль – 1 ч.л.
  • мед – 2 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, переложите в чистые банки, добавьте на дно и сверху вишневые листья.

Яблоки и специи для приготовления

2. Смешайте воду с медом, солью, горчицей и доведите до кипения, залейте яблоки, накройте крышками, оставьте на 3-4 дня в теплом месте, можно в кухне.

Квашеные яблоки с горчицей

А после поставьте в холодное и темное место.

Готовые квашеные яблоки

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