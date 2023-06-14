Такую выпечку, как булочки и пирожки, традиционно смазывают яйцом перед выпечкой, чтобы они были золотистые, румяные и аппетитные. Но если вдруг яиц не нашлось под рукой – существует альтернатива.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, чем смазать пирожки и булочки, кроме яиц.

Сладкая вода

И нет, покупать сладкую воду в магазине не придется. Достаточно просто развести сахар в воде. Полученной жидкостью нужно смазать выпечку после того, как вы достанете ее из духовки.

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Растительное масло или сливочное масло

Растительным маслом или растопленным сливочным маслом нужно смазать выпечку перед выпечкой. Эти ингредиенты сделают ваши изделия очень румяными.

Крепкий чай

Для этого нужно заварить черный, крепкий и обязательно сладкий чай. Получившуюся жидкость следует смазать выпечку перед выпеканием. В результате она будет блестящей и золотистой.

Сметана

Здесь все так же, как в предыдущем случае: сметана делает выпечку особенно блестящей и гладкой. Смазать ею изделия перед выпеканием.

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