Яблочное повидло– одна из самых вкусных домашних консерваций. Следуя пропорциям сахара, оно получается густым и нежным как желе – без разных загустителей и желатина. В готовом виде повидло из яблок можно использовать для начинки пирожков, пирогов и других десертов.

Фудблогер Наталья Мурга (domcemja) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого яблочного повидла на зиму.

Ингредиенты:

яблоки (очищенные) – 2,5 кг

вода – 50 мл

сахар – 1,8 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить яблоки от кожуры и сердцевины, порезать фрукты четвертинками.

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2. На дно кастрюли вылить воду и высыпать очищенные яблоки. Тушить на слабом огне 30 минут.

3. После этого взбить яблоки погружным блендером до однородной массы.

4. В полученную массу насыпать сахар, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 40-60 минут в среднем огне.

5. Горячее повидло разлить в чистые сухие банки. Закатать крышками. Готово!

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