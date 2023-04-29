Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется

Весной не хочется нагружать желудок калорийной и мучной пищей. Поэтому отличным вариантом будут легкие десерты на основе йогуртов. Также, в таком блюде можно сочетать любимые фрукты и полезную овсянку.

Идея приготовления диетического десерта из овсянки и бананов опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. Чтобы десерт был готов – достаточно поставить его в холодильник на ночь.

Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется

Ингредиенты 1 порция:

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  • 30 г овсянки
  • 1-2 банана
  • йогурт
  • какао

Дополнительно:

  • сахар/мед/сироп агавы
  • молоко/вода (чуть), если блендер откажется без этого сбивать ваш десерт

Способ приготовления:

Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется

1. Овсянку, бананы и какао взбить до однородности.

2. Выложить в емкость это пюре. Сверху йогурт. Присыпать какао.

Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется

3. Поставить в холодильник на ночь.

4. Можно делать в несколько слоев.

Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется

5. Овсянки можно брать меньше или больше.

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