Легкий десерт из овсянки и бананов: выпекать не придется
Весной не хочется нагружать желудок калорийной и мучной пищей. Поэтому отличным вариантом будут легкие десерты на основе йогуртов. Также, в таком блюде можно сочетать любимые фрукты и полезную овсянку.
Идея приготовления диетического десерта из овсянки и бананов опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. Чтобы десерт был готов – достаточно поставить его в холодильник на ночь.
Ингредиенты 1 порция:
- 30 г овсянки
- 1-2 банана
- йогурт
- какао
Дополнительно:
- сахар/мед/сироп агавы
- молоко/вода (чуть), если блендер откажется без этого сбивать ваш десерт
Способ приготовления:
1. Овсянку, бананы и какао взбить до однородности.
2. Выложить в емкость это пюре. Сверху йогурт. Присыпать какао.
3. Поставить в холодильник на ночь.
4. Можно делать в несколько слоев.
5. Овсянки можно брать меньше или больше.
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