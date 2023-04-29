Весной не хочется нагружать желудок калорийной и мучной пищей. Поэтому отличным вариантом будут легкие десерты на основе йогуртов. Также, в таком блюде можно сочетать любимые фрукты и полезную овсянку.

Идея приготовления диетического десерта из овсянки и бананов опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. Чтобы десерт был готов – достаточно поставить его в холодильник на ночь.

Ингредиенты 1 порция:

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30 г овсянки

1-2 банана

йогурт

какао

Дополнительно:

сахар/мед/сироп агавы

молоко/вода (чуть), если блендер откажется без этого сбивать ваш десерт

Способ приготовления:

1. Овсянку, бананы и какао взбить до однородности.

2. Выложить в емкость это пюре. Сверху йогурт. Присыпать какао.

3. Поставить в холодильник на ночь.

4. Можно делать в несколько слоев.

5. Овсянки можно брать меньше или больше.

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