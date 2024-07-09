Если у вас есть лаваш – сытному обеду быть. Продукт можно использовать для приготовления пирога. Чтобы блюдо получилось питательным, добавьте ветчину и много сыра.

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Идея приготовления лаваша с ветчиной и сыром опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instgaram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

лаваш круглый – 6-8 шт.

ветчина – 300 г

яйца – 3 шт.

молоко – 400 мл.

сыр твердый – 130 г

петрушка

соль, перец

масло и специи – по желанию.

Способ приготовления:

1. Лаваш свернуть, поместить в форму.

2. Ветчину разложить между лавашем.

3. В миске смешать яйца с молоком.

4. Добавить натертый творог и измельченную петрушку.

5. Довести по вкусу солью и перцем.

6. По желанию можно добавить излюбленные сушеные травы.

7. Смесь равномерно вылить на лаваш и оставить на 10 минут. Можно добавить еще кусочки масла.

8. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

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