Ленивый пирог из лаваша для обеда: вы приготовите его за считанные минуты
Если у вас есть лаваш – сытному обеду быть. Продукт можно использовать для приготовления пирога. Чтобы блюдо получилось питательным, добавьте ветчину и много сыра.
Идея приготовления лаваша с ветчиной и сыром опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instgaram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 6-8 шт.
- ветчина – 300 г
- яйца – 3 шт.
- молоко – 400 мл.
- сыр твердый – 130 г
- петрушка
- соль, перец
- масло и специи – по желанию.
Способ приготовления:
1. Лаваш свернуть, поместить в форму.
2. Ветчину разложить между лавашем.
3. В миске смешать яйца с молоком.
4. Добавить натертый творог и измельченную петрушку.
5. Довести по вкусу солью и перцем.
6. По желанию можно добавить излюбленные сушеные травы.
7. Смесь равномерно вылить на лаваш и оставить на 10 минут. Можно добавить еще кусочки масла.
8. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
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