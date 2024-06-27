Летний тертый пирог: рецепт самой бюджетной выпечки к чаю
Самый вкусный, простой в приготовлении и очень бюджетный домашний пирог – тертый, который можно делать с любым вареньем. Тесто для пирога готовьте обязательно на сливочном масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и ароматного тертого пирога с вареньем.
Ингредиенты:
- мука 450-500 г
- масло сливочное 250 г
- разрыхлитель 1 ч.л.
- сахар 60 г
- яйца 2 шт.
- сметана 1 ст.л.
Начинка:
- любое варенье
Способ приготовления:
1. В муку всыпьте сахар, разрыхлитель и перемешайте. Затем натрите холодное масло, перетрите в крошку и добавляем яйца, сметану и замешиваем тесто.
2. Разделите тесто на две части. Меньшую положите в морозилку, а большую раскатайте на пергаменте.
3. Выложите варенье, сверху затираем тестом из морозилки и ставим выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-30 минут.
Готовый пирог лучше есть в холодном виде!
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