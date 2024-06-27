Летний тертый пирог: рецепт самой бюджетной выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тертый пирог

Самый вкусный, простой в приготовлении и очень бюджетный домашний пирог – тертый, который можно делать с любым вареньем. Тесто для пирога готовьте обязательно на сливочном масле. 

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Вкусный тертый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и ароматного тертого пирога с вареньем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • мука 450-500 г
  • масло сливочное 250 г
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • сахар 60 г
  • яйца 2 шт.
  • сметана 1 ст.л.

Начинка:

  • любое варенье

Способ приготовления: 

1. В муку всыпьте сахар, разрыхлитель и перемешайте. Затем натрите холодное масло, перетрите в крошку и добавляем яйца, сметану и замешиваем тесто.

Основа для теста

2. Разделите тесто на две части. Меньшую положите в морозилку, а большую раскатайте на пергаменте.

Готовое тесто

3. Выложите варенье, сверху затираем тестом из морозилки и ставим выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-30 минут.

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог лучше есть в холодном виде!

Готовый пирог

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