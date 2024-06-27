Тертый пирог

Самый вкусный, простой в приготовлении и очень бюджетный домашний пирог – тертый, который можно делать с любым вареньем. Тесто для пирога готовьте обязательно на сливочном масле.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и ароматного тертого пирога с вареньем.

Ингредиенты:

мука 450-500 г

масло сливочное 250 г

разрыхлитель 1 ч.л.

сахар 60 г

яйца 2 шт.

сметана 1 ст.л.

Начинка:

любое варенье

Способ приготовления:

1. В муку всыпьте сахар, разрыхлитель и перемешайте. Затем натрите холодное масло, перетрите в крошку и добавляем яйца, сметану и замешиваем тесто.

2. Разделите тесто на две части. Меньшую положите в морозилку, а большую раскатайте на пергаменте.

3. Выложите варенье, сверху затираем тестом из морозилки и ставим выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-30 минут.

Готовый пирог лучше есть в холодном виде!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: